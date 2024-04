Ambicje były większe? P. Graban podsumował w RDC sezon Projektu Warszawa Przemysław Paczkowski 29.04.2024 22:12 Sezon był dobry, ale liczyliśmy na więcej — tak podsumował w „Magazynie Sportowym RDC” sezon siatkarskiego Projektu Warszawa trener Piotr Graban. Zespół z Warszawy zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski. Dzięki temu Projekt zagra w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Trener zdradził również na antenie RDC, że trzech zawodników zostanie wymienionych.

Piotr Graban (autor: RDC)

Trener Piotr Graban podsumował w na antenie Radia dla Ciebie sezon siatkarskiego Projektu Warszawa słowami „sezon był dobry, ale liczyliśmy na więcej”.

Dużym sukcesem było zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski, dzięki czemu zespół z Warszawy zagra w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Jednak jak zaznaczył sam trener zespołu, ambicje były większe.

— Niestety, troszkę spadek formy gdzieś przyszedł na te półfinały i Zawiercie okazało się lepsze. Oni awansowali do finału, a my do małego finału pocieszenia i go wygraliśmy. Z tego się cieszymy, uważamy, że sezon jest dobry, ale zawsze jest ta nutka tego, że chciałoby się więcej — powiedział Graban.

Kto dołączy do Projektu Warszawa?

Piotr Graban zdradził również na antenie RDC, ilu zawodników dołączy do zespołu w nowym sezonie.

— Trzech zawodników wymienimy, reszta tutaj zostaje. Maciek Stępień będzie szedł w kierunku doktorskim, bo ma takie wykształcenie i zakończył karierę. Trzech zawodników przychodzi. Koncepcja będzie bardziej spasowana, bardziej powinni pasować do naszej drużyny i mam nadzieję, że ta drużyna będzie mocniejsza. To będą zawodnicy z Polski — poinformował trener.

W środowisku siatkarskim dużo mówi się, że do zespołu dołączy reprezentant Polski Jakub Kochanowski.

W zeszłym sezonie zespół z Warszawy zakończył zmagania PlusLigi na 5. miejscu.

