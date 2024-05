Ponad 50 nowych gniazd. Rekordowy bociani rok w powiecie siedleckim Beata Głozak 17.05.2024 14:36 Tak wielu nowych bocianich gniazd w powiecie siedleckim jeszcze nie było — tej wiosny ptaki założyły ich ponad 50. W sumie jest już ich około 300. – Taką sytuację mamy pierwszy raz, odkąd rozpoczęliśmy obserwację tych ptaków – przyznaje ornitolog i prezes Grupy EkoLogicznej w Siedlcach Ireneusz Kaługa. Dokładne statystyki poznamy podczas corocznej akcji obrączkowania, która odbędzie się w czerwcu.

Bociany (autor: Grupa EkoLogiczna/Zdjęcie ilustracyjne)

Rekordowy bociani rok w powiecie siedleckim – w tym sezonie pojawiło się ponad 50 nowych gniazd. W sumie jest już ich około 300.

Ornitolog i prezes Grupy EkoLogicznej w Siedlcach Ireneusz Kaługa przyznaje, że taka sytuacja jest pierwszy raz odkąd rozpoczęto obserwację tych ptaków

— Szokująca liczba ptaków przyleciała w tym roku do nas. Są to ptaki w pewien charakterystyczny sposób zaobrączkowane. Do tego stopnia jest ich dużo, że w niektórych miejscowościach, na przykład w miejscowości Krześnie są aż trzy nowe gniazda — mówi Kaługa.

W wielu gniazdach już są małe, ale w dziesiątkach trwa jeszcze wysiadywanie.

W tym roku odbędzie się też międzynarodowe liczenie bocianów. Spis zacznie się 1 i potrwa do 15 lipca.

