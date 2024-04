Dobry uczynek dla lasu. Leśnicy zapraszają na akcję „Tydzień dla Sekuły” Beata Głozak 02.04.2024 11:39 Ruszyła kolejna edycja akcji organizowanej przez siedleckie nadleśnictwo „Tydzień dla Sekuły”. Leśnicy przygotowali dwa tysiące sadzonek. – Zapraszamy do zaopiekowania się naszym lasem, zielonymi płucami Siedlec – zachęca zastępca nadleśniczego Michał Dziedzic. Akcja potrwa do 5 kwietnia.

Ruszyła akcja "Tydzień dla Sekuły" (autor: Nadleśnictwo Siedlce/Zdjęcie ilustracyjne)

Nadleśnictwo Siedlce zaprasza mieszkańców miasta i powiatu do udziału w corocznej akcji „Tydzień dla Sekuły”, w której chodzi o zrobienie dobrego uczynku dla lasu.

Zastępca nadleśniczego Michał Dziedzic informuje, że akcja zaczęła się dziś i potrwa do 5 kwietnia. Przygotowano dwa tysiące sadzonek dębu.

— W godzinach od 9 do 10 będzie można udać się do leśniczówki przy ulicy Jagodowej. Tam będzie czekała administracja leśnictwa, która wyda odpowiedni sprzęt, sadzonki, pokaże jak to wszystko zrobić no i oczywiście służy radą i odpowiedziami na wszystkie nurtujące nas pytania. Mamy przygotowane dość duże zasoby, także na pewno nie zabraknie dla nikogo — mówi Dziedzic.

Chętni do udziału w akcji powinni wziąć ze sobą tylko rękawiczki. Pozostałe wyposażenie dostaną na miejscu. Ważne jest również odpowiednie obuwie.

