Siedleckie bociany wyruszyły do Afryki. Czternaście z nich ma nadajniki Aneta Borkowska 10.08.2023 12:14 Rozpoczęły się odloty bocianów do Afryki. W tym roku siedlecka Grupa EkoLogiczna założyła nadajniki GPS kolejnym pięciu ptakom — dwóm dorosłym i trzem młodym. Na ich podstawie będzie śledzić losy bocianów podczas migracji. Łącznie ptaków z nadajnikami jest już 14. — To wyjątkowy dla nas sezon, bo mamy rekordową liczbę bocianów z nadajnikami — oznajmia ornitolog z Grupy EkoLogicznej.

4 Siedleckie bociany wyruszyły do Afryki (autor: Lukasz Slusarczyk/ Grupa EkoLogiczna)

Bociany odlatują do Afryki. To nieuchronny znak zbliżającej się jesieni. Ornitolog z Grupy EkoLogicznej Ireneusz Kaługa podaje, że w powiecie siedleckim są już także ptaki przelotne, które w dużych grupach czekają na poprawę pogody i start dalej na zimowisko.

— Widzimy, że tu przyleciały na teren powiatu siedleckiego i nie mogą odlecieć, bo ciągle pada, jest zimno i warunki nie sprzyjają migracji. Tak około jednego miesiąca, nawet półtora miesiąca te ptaki będą docierać na pogranicze Sudanu i Czadu, gdzie są żerowiska pierwszego wyboru, takie już zimowiska, gdzie te ptaki przylecą i spędzą najbliższe dwa, trzy miesiące. Później będą się przemieszczać po terytorium Afryki — mówi Kaługa.

Część ptaków jest już w drodze na zimowiska, inne — zwłaszcza młode, z opóźnionych tegorocznych lęgów — jeszcze buduje zapasy energetyczne przed startem. Jak podaje ornitolog z Grupy EkoLogicznej, to wyjątkowy czas, ze względu na rekordową liczbę bocianów z nadajnikami, które będą obserwowane podczas migracji.

— Aż czternaście bocianów, to jest łączna liczba z tymi, które przylatują do nas z poprzednich lat. To są też ptaki doświadczone, takie jak Wito i Zbysia, które przylatują do nas już czwarty sezon. Mamy nadzieję, że to będzie ich kolejna, czyli piąta wędrówka. W tym roku udało nam się oznakować przy pomocy nadajników aż pięć ptaków. Dwa ptaki dorosłe i trzy młode — tłumaczy Kaługa.

Relacje z migracji bocianów można śledzić na facebooku Grupy EkoLogicznej.

