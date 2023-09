Ptaki masowo odlatują z Polski na zimę. „To znak, że rozpoczęła się jesień” RDC 24.09.2023 10:19 Zaczęła się kalendarzowa i astronomiczna jesień. Oznacza to, że ptaki masowo odlatują na zimę. — Nawet w naszej okolicy widzimy, lecące rybołowy. Lecą do Afryki. Większość drapieżników też już poleciała — mówi Ornitolog Grupy EkoLogicznej Ireneusz Kaługa.

Czas na jesień. Ptaki odlatują z kraju (autor: pexels)

Odlatują rybołowy, ptaki drapieżne, jaskółki i jerzyki, słychać żurawie i klucze gęsi. Ptaki emigrują z Polski na zimowiska.

Ornitolog Grupy EkoLogicznej Ireneusz Kaługa opowiada, że bociany od kilku dni cieszą się z wakacji w Afryce, ale ze względu na zimne poranki i krótszy dzień znikają kolejne gatunki.

— Nawet w naszej okolicy widzimy, lecące rybołowy. Lecą do Afryki. Większość drapieżników też już poleciała, aczkolwiek jeszcze w naszej okolicy widzę, orliki krzykliwe, które w sąsiedztwie, w gnieździe wychowywały młode. To wszystko w zasadzie potrwa jeszcze tylko kilkanaście dni, i ptaki polecą. Jest już ich coraz mniej. Poranki są chłodne. Każdego dnia, ptaków ubywa. Jeżyki poleciały, dość dawno. Widujemy jeszcze pojedyncze jaskółki — mówi Kaługa.

Do końca października jeszcze pozostaną żurawie i niektóre gatunki gęsi, które będą korzystać z kukurydzianych żniw.

Znak, że rozpoczyna się jesień

Ornitolog przyznaje, że widać, że rozpoczyna się kalendarzowa jesień.

— Zmieniające się pory roku, to przede wszystkim. Skracający się też dzień i mniejsza dostępność pokarmu. Żurawie i gęsi to są takie gatunki, które zatrzymują się i będą miały w zasadzie cały październik wspaniałe warunki, do tego, żeby się zatrzymywać. Właśnie rozpoczynają się kukurydziane żniwa. W tych miejscach, gdzie ta kukurydza jest koszona, pozostaje dużo ziarna. Żurawie w takich miejscach masowo się zatrzymują. Mamy takie miejsca, gdzie siada półtora tysiąca żurawi, ten widok jest przepiękny — oznajmia Kaługa.

Odleciały także bociany już miesiąc temu. Te z powiatu siedleckiego od kilku dni przebywają na zimowisku na pograniczu Sudanu i Czadu w Afryce.

