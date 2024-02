Rolnicy nadal na drogach. Dwie stałe blokady na Mazowszu [SPRAWDŹ]

Na Mazowszu trwają dwie stałe blokady rolników. Na DK2 w Zdanach pod Siedlcami protestujący zamierzają być do niedzieli włącznie, ale już na DK19 w Kózkach w powiecie łosickim aż do wtorku. — Apelujemy do kierowców o wyrozumiałość, cierpliwość i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem — mówi rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Łosicach. W piątek na mazowieckie drogi wyjechało ponad tysiąc ciągników.