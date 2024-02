„Zielony Ład nas dobija”. Rolnicy zablokowali Polskę. Ponad 30 blokad na Mazowszu RDC 09.02.2024 10:11 Rozpoczął się wielki protest rolników. Na Mazowszu ma być - jak dowiedziało się RDC - prawie 35 zgromadzeń i blokad. Rolnicy są w Radomiu i okolicach, Płocku i powiecie płockim, Ostrołęce, koło Siedlec, Grójca i pod Płońskiem. Zielony Ład nas dobija - mówią protestujący.

8 Protest rolników na Mazowszu (autor: RDC)

Zapowiadali , że "Polska stanie!". Mazowieckie drogi są dziś zablokowane przez protestujących rolników. W całej Polsce jest zgłoszonych 255 lokalizacji, z czego ponad 30 miejsc to przejazdy przez Mazowsze. Największe utrudnienia przewiduje się m.in. w okolicach Płońska, Ciechanowa i Glinojecka. Będzie tam około 330 ciągników.

Utrudnienia są już w Glinojecku w powiecie ciechanowskim na DK nr 60.

- Robimy blokadę - mówił Piotr Korycki, koordynator strajku w Glinojecku. - O 10 wyjeżdżamy na drogę, z tym, że nie będzie to spowalnianie ruchu, a będzie to trwała blokada. Blokujemy oba ronda i zjazdy na trasę oraz wjazdy. Cyklicznie będziemy co jakiś czas puszczać parę aut, natomiast w momencie, gdy auta będą stały przed tymi rondami, rolnicy będą wręczali ulotki z naszymi postulatami, żeby po prostu kierowcy wiedzieli, czemu stoimy, dlaczego blokujemy te drogi - zapowiadał.



Rolnicy są zdeterminowani

Zielony Ład nas dobija, zboże z Ukrainy zalewa nas rynek - usłyszała nasza reporterka Alicja Śmiecińska.

Z protestującymi rolnikami w okolicach Płocka jest natomiast reporterka RDC Agnieszka Maruszak. W Rogozinie w gminie Radzanowo jest około 150 maszyn rolniczych - traktorów, kombajnów oraz ciężarówek, wciąż przyjeżdżają kolejne. Rolnicy utworzyli kolumny i wyruszyli w stronę Płocka Przejadą ulicą Rogozińską do Imielnicy, następnie ul. Wyszogrodzką w Płocku do Ronda Wojska Polskiego, tam zawrócą i kolumną będą wracali w stronę Rogozina. To oznacza, że zablokują główny wyjazd z Płocka na Warszawę.

Jak obliczają organizatorzy, przejazd przez Płock może trwać nawet 3 godziny, ponieważ maszyny rolnicze utworzą około 4 kilometrowa kolumnę, która będzie się poruszała bardzo wolno i tyle czasu co najmniej potrwają utrudnienia.

Protestujący rolnicy sprzeciwiają się wprowadzaniu unijnego Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy. Poprzednio protestowali 24 stycznia.

