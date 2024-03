„Żywność to podstawa bytu narodu”. NSZZ Solidarność o proteście rolników Adam Abramiuk 21.03.2024 15:04 Bez własnego dobrze rozwiniętego rolnictwa Polska będzie podupadała - mówił w Radiu dla Ciebie Jerzy Smoliński z „Solidarności”. Związkowiec podkreślił, że NSZZ Solidarność stoi murem za protestującymi rolnikami, którzy sprzeciwiają się tzw. unijnemu zielonemu ładowi i tańszej żywności sprowadzanej ze Wschodu. Żywność to jest podstawa bytu narodu - podkreślił.

Protest rolników (autor: RDC)

NSZZ Solidarność stoi murem za protestującymi rolnikami, którzy sprzeciwiają się tzw. unijnemu zielonemu ładowi i tańszej żywności sprowadzanej ze Wschodu - o tym na naszej antenie mówił Jerzy Smoliński z „Solidarności”.

- Ich postulaty są dobre dla funkcjonowania całego kraju - wskazał związkowiec. - Nie możemy liczyć na żadne inne obce państwa, które by nas zasilały w żywność, ponieważ żywność to jest podstawa bytu narodu. Jeżeli nie będziemy mogli się sami wyżywić, biorąc pod uwagę zarządzenia, dyrektywy unijne, no to na to by wyszło, ze za jakiś czas byśmy musieli korzystać, importować zboże, produkty rolne - tłumaczył.



Wczoraj w całym kraju rolnicy w ramach protestów zrobili 580 blokad dróg, z czego blisko 50 na Mazowszu. Według szacunków wzięło w nich udział 70 tys. osób.

Posłuchaj całej rozmowy: Związki zawodowe w „Magazynie ekonomicznym”