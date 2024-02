Rolnicy znowu wyjadą na drogi. W piątek strajk generalny w całym kraju [SPRAWDŹ] Beata Głozak 06.02.2024 20:03 Rolnicy wyjadą w piątek na drogi w całym kraju. Na terenie województwa mazowieckiego protesty planują różne organizacje związkowe niezależnie od siebie. Tylko w ramach NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność zgłoszono do dzisiaj na Mazowszu 15 zgromadzeń, w tym 3 blokady: w Mińsku Mazowieckim na DK 50, we Frankopolu w powiecie sokołowskim na DK 62 i w Gończycach w powiecie garwolińskim. Tam z kolei odbędzie się blokada węzła przy S17.

Protest rolników (autor: RDC)

Rolnicy znowu wyjadą na drogi. W najbliższy piątek rozpocznie się strajk generalny w całym kraju. Na terenie Mazowsza różne organizacje związkowe niezależnie od siebie planują protesty.

Główne postulaty to likwidacja tzw. Zielonego Ładu i powstrzymanie niekontrolowanego napływu towarów z Ukrainy. Z tych samych powodów protestowali zaledwie 2 tygodnie temu – 24 stycznia.

Akcja rolników nie przyniosła zamierzonego skutku, więc zaplanowano kolejną. Jak mówią protestujący, cierpliwość się skończyła.

Zapowiedzi protestów na Mazowszu

Są już pierwsze zapowiedzi, że niektóre protesty będą bardziej uciążliwe, większe i dłuższe. Widać też większą mobilizację niż ostatnio.

Dyrektorka Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska podkreśla, że do Instytutu wpłynęło już 15 zgłoszeń o planowanych akcjach. Jak dodaje Przeworska, mamy dopiero wtorek.

— Będzie można zobaczyć przejazd kolumn ciągników. Jest też druga forma, tradycyjna, czyli wystawianie ciągników na pola i włączenie kogutów — mówi Przeworska.

Duże zainteresowanie protestem

Rolnicy pojawią się m.in. w Glinojecku, Czerwińsku, Dreglinie, Grójcu czy Siedlinie. Z tej ostatniej miejscowości wyruszyć ma około 150 ciągników do Przyborowic.

Współorganizator protestu Marcin Korycki informuje, że w miejscowości Glinojeck ma być zablokowana DK60.

— Zgłosiliśmy na początku jeden protest w miejscowości Glinojeck, gdzie zainteresowanie było tak duże, że rozpisaliśmy to na druga lokalizację w miejscowości Siedlin. Na każdą lokalizację mamy przewidzianych około 150 protestujących rolników. Na trasie 77 będzie to spowolnienie ruchu. Jeżeli chodzi o Glinojeck, jest to dosyć krótki odcinek, tam też będziemy się poruszać, ale z uwagi na ilość biorących udział, droga będzie praktycznie całkowicie zablokowana — oznajmia Korycki.

Trzydniowy protest z możliwością przedłużenia?

Już wiadomo, że swój protest na krajowej dwójce między Międzyrzecem Podlaskim a Siedlcami w Zdanach zaostrzy OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych.

Przewodniczący Sławomir Izdebski zaznacza, że ostatnio uczestnicy akcji przejechali trasę, ale teraz staną na kilka dni.

— Będzie to trzydniowy protest, być może z możliwością przedłużenia. W tej chwili mamy zgłoszonych około 200 ciągników. Przyłączyli się do nas transportowcy, będzie około 40 tirów wystawionych również w ramach protestu. Nie wykluczone, że odwiedzą nas górnicy. Będzie się działo. Będzie to protest typowo stacjonarny — informuje Izdebski.

„Rolnicy są już zdegustowani”

Oddzielne akcje organizuje na mazowiecki oddział Solidarność Rolników Indywidualnych. Jak mówi jej przewodniczący Marek Boruc, do dzisiaj zgłoszonych jest kilkanaście akcji.

— Telefony dzwonią bez przerwy. Rolnicy są już zdegustowani informacjami, przekazem ze strony tych, którzy rządzili, tych, którzy rządzą i tych, którzy chcieliby rządzić — podkreśla Boruc.

Policja apeluje do kierowców

W związku z protestami rolników policja zachęca do szukania alternatywnych tras oraz unikania podróży, gdy nie jest to konieczne.

Rzeczniczka policji Magda Zarembska informuje, że w powiecie ciechanowskim protest rozpocznie się o godzinie 10.

— Utrudnień w ruchu możemy spodziewać się na drodze krajowej nr 60 od Dreglina do Glinojecka, na trasie Gołymin-Ośrodek - Ciechanów, na drodze wojewódzkiej nr 616 Grudusk - Ciechanów oraz na drodze wojewódzkiej nr 617 Przasnysz Ciechanów. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Jeżeli jest to możliwe, zaplanujmy wcześniej trasę, skorzystajmy z dostępnych objazdów — mówi Zarembska.

Niewykluczone, że na terenie Mazowsza może dochodzić też do spontanicznych akcji organizowanych przez grupy rolników niezrzeszonych w żadnych strukturach.

Ostateczna skala protestów będzie znana dopiero w piątek, gdy wszystkie zaplanowane akcje się rozpoczną.

