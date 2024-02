Rekordowe wsparcie dla Warszawy i okolic od sejmiku Mazowsza. Na co pójdą pieniądze? Adrian Pieczka 06.02.2024 13:53 Zakup autobusów szkolnych, przebudowa szpitali czy dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć. Rekordowe 103 mln zł wsparcia przekaże samorząd Mazowsza dla Warszawy i okolicznych powiatów. O jego udzieleniu zadecydowali dziś na sesji mazowieccy radni.

Rekordowe wsparcie dla Warszawy i okolic od sejmiku Mazowsza. Na co pójdą pieniądze? (autor: Sejmik Mazowsza)

Sejmik Mazowsza podjął decyzję o rekordowym wsparciu projektów w Warszawie i okolicznych powiatach. W sumie mowa o 103 mln zł. 56 mln zł to pieniądze na inwestycje w szpitalach, a ponad 47 mln zł to pomoc, jakiej sejmik udzieli samorządom. Ma to dofinansować inwestycje w szkołach, instytucjach kultury czy obiektach sportowych.

- Kilkanaście milionów złotych zasili Mazowiecki Szpital Bródnowski - mówił przewodniczący komisji zdrowia w Sejmiku Mazowsza Krzysztof Strzałkowski. - Na zupełnie w zasadzie nowy, zbudowany od podstaw oddział rehabilitacji. Wiecie Państwo jak długie są dzisiaj kolejki na świadczenia w zakresie rehabilitacji i tej ogólnoustrojowej, i tej kardiologicznej, i tej neurologicznej. Blok F w budynku przy ul. Kondratowicza będzie zupełnie zrewitalizowany - tłumaczył.





- To także wsparcie dla podwarszawskich szkół - mówiła radna Anna Brzezińska. - Osiem mazowieckich autobusów będzie dowoziło dzieci chociażby w Stanisławowie, Jakubowie, Otwocku, Jaktorowie, Pomiechówku, Czosnowie, Raszynie czy w Starych Babicach. To jest bardzo ważna inwestycja, bardzo ważne zadanie, ponieważ pomoże zakupić autobusy, które będą dowoziły dzieci do szkół - wskazała.



W ramach wsparcia zostanie także dofinansowane wiele lokalnych przedsięwzięć, m.in 22 inicjatywy młodzieżowych rad dzielnicy.

Czytaj też: Więcej internistów w płońskim szpitalu. Oddział zwiększa liczbę łóżek