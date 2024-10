Z Warszawy do Gdańska w mniej niż 3 godziny? Jest umowa ws. nowego odcinka S7 RDC 03.10.2024 09:29 Coraz bliżej do powstania drogi ekspresowej S7 między Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej – podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pierwsze prace nad budową drogi powinny rozpocząć się w 2028 roku. Po otwarciu tego odcinka z Warszawy do Gdańska kierowcy dojadą w niecałe 3 godziny.

Umowa na drogę S7 Kiełpin – Warszawa (autor: Radek Pietruszka/PAP)

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisali w środę umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla drogi ekspresowej S7 pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie. Zakończenie prac nad tym etapem planowane jest na II kwartał 2026 r.

Opracowanie dokumentacji drogi o długości 13,1 km wyceniono na 54,2 mln zł. Kolejnym krokiem po przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych zezwoleń będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Podczas briefingu minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że trasa będzie odpowiadać potrzebom stolicy. – To będzie trasa szeroka, dwujezdniowa, w każdym kierunku po trzy, a nawet cztery pasy – przekazał szef MI. Przyznał, że będzie to inwestycja „bardzo droga, jeżeli chodzi o wykonawstwo, ale musi zostać wykonana, bo tego oczekują zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i ci, którzy tutaj przyjeżdżają”.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przypomniał, że droga ekspresowa między Kiełpinem a Warszawą była jednym z priorytetów.

– To jest jedyna wyjazdowa droga z Warszawy, która jeszcze nie ma statusu drogi szybkiego ruchu – powiedział Trzaskowski. Dodał, że trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami. – W dalszych planach jest obwodnica aglomeracji, która jest niesłychanie istotna – wskazał.

S7 z Kiełpina – jaka trasa?

Jak podano, odcinek drogi ekspresowej S7 będzie przebiegać po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, trasa zaprojektowana będzie na nasypie.

Dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, do węzła Wólka Węglowa i węzła Janickiego. Za ul. Arkuszową w Warszawie trasa zostanie poprowadzona w tunelach – pod Bielanami o długości około 1000 m i pod Bemowem o długości około 1100 m.

Na połączeniu S7 z drogą ekspresową S8 zaplanowano węzeł Warszawa Północ.

Koncepcja zakłada również budowę pięciu węzłów drogowych: Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego (wariantowo), Generała Maczka (pomiędzy tunelami) oraz Warszawa Północ.

Rozpoczynamy przygotowanie dokumentacji projektowej dla ostatniego głównego wyjazdu

ze stolicy, który nie ma jeszcze statusu drogi szybkiego ruchu. To #S7 Kiełpin-Trasa AK. pic.twitter.com/7h8RB1amfB — GDDKiA Warszawa (@GDDKiA_Warszawa) October 2, 2024

Harmonogram prac

Dyrektor oddziału GDDKiA w Warszawie Jarosław Wąsowski podał wstępny harmonogram prac. Przekazał, że kolejnym etapem po wykonaniu dokumentacji przetargowej będzie złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

– Przewidujemy, że około roku czasu będzie trwało procedowanie ZRID-u, czyli jesteśmy w pierwszej połowie roku 2027 – podał Wąsowski.

Kolejnym etapem prac będzie ogłoszenie postępowania przetargowego pozwalającego wyłonić wykonawcę inwestycji.

Według Wąsowskiego pierwsze prace nad budową drogi powinny rozpocząć się w 2028 roku. Jako termin oddania inwestycji dyrektor oddziału podał 2032 rok.

Z Warszawy do Gdańska w mniej niż trzy godziny

Po zrealizowaniu odcinka od Kiełpina do Warszawy kierowcy będą mieli do dyspozycji 332 km drogi ekspresowej aż do węzła Gdańsk Południe. Resort infrastruktury dodał, że oznacza to, iż z Warszawy do Gdańska kierowcy dojadą w niecałe 3 godziny.

MI przypomniało, że w grudniu 2022 r. do ruchu oddano 71 km S7 od Napierek do Płońska. Od 2009 r. kierowcy omijają Płońsk prawie 5-km obwodnicą.

„Z kolejnych 35 kilometrów pomiędzy Płońskiem a Czosnowem kierowcy będą mogli korzystać w 2026 r. Dla 9 km fragmentu od Czosnowa do Kiełpina we wrześniu 2024 r. GDDKiA złożyła do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kierowcy skorzystają z tego odcinka w połowie 2027 r.” – podał resort.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej drogi S7 pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie została podpisana pomiędzy GDDKiA a konsorcjum w składzie: Transprojekt Gdański (lider) oraz Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa.

