Kwitną irysy i róże. Botanicy: nietypowa jesień, rośliny nie zauważyły zmiany pory roku Adrian Pieczka 23.09.2023 13:47 Kwitną irysy, róże czy fasola. To będzie nietypowa jesień - mówią botanicy. Prognozy zapowiadają najcieplejszą jesień od wielu lat. To wpłynie na rozwój roślin.

15 Nadal kwitną irysy i róże. Botanicy: to będzie nietypowa jesień (autor: RDC)

To będzie nietypowa jesień - mówią botanicy. Rośliny rozwijają się inaczej niż zazwyczaj o tej porze roku.

- Część z nich nie zauważyło jeszcze zmiany pory roku i powtarzają nam kwitnienie - mówi Ewa Napiórkowska z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk. - Na przykład irysy, które już dawno powinny przekwitnąć, róże powtarzają kwitnienie, ale u róż to jest taka rzecz, która się bardzo często powtarza. Kwitną mi przepięknie jeszcze fasole, co jest rzadkością, bo o tej porze zbierałam już nasiona - tłumaczy.





- Drzewa co prawda pokazują kolory, ale na prawdziwą paletę barw będziemy musieli jeszcze poczekać - dodaje Napiórkowska. - Te liście przebarwiają się powoli na kolor żółci, czerwieni, ale musimy jeszcze kilka tygodni poczekać, aby tego koloru nabrały - wyjaśnia.





Według prognoz, do połowy października może się utrzymać temperatura ponad 20 stopni Celsjusza.

Czytaj też: Początek kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Jak radzić sobie z przesileniem?

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PL