Prawie tysiąc interwencji na Mazowszu. Przez burzę znów zamknięte Łazienki Królewskie

14.07.2024

Prawie tysiąc interwencji straży pożarnej na Mazowszu, ciągle dochodzą kolejne. Trwa usuwanie skutków kolejnej burzy, która przeszła w nocy nad Polską. Ponownie zamknięte są Ogrody Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Powalone drzewa w Łazienkach Królewskich (autor: RDC)

Minionej nocy Straż Pożarna przeprowadziła 3 tysiące 115 interwencji związanych z burzami. Najwięcej na Mazowszu - 946.

Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej podkreśla, że funkcjonariusze cały czas dostają nowe zgłoszenia.

- Zostały chyba ze trzy adresy takie, gdzie musi działać grupa wysokościowa. Wczoraj na tej Rzymskiej 25, tam cały dzień grupa prowadziła swoje działania w związku z powalonymi bądź nadłamanymi drzewami, które stwarzają zagrożenie - mówi.



Przy ulicy Rzymskiej na Saskiej Kępie w nocy z piątku na sobotę potężne drzewo runęło na budynek wielorodzinny. Uszkodzone zostały balkony, część dachu i wybite zostały szyby z okien.

Ogrody Muzeum Łazienki Królewskie w niedzielę nadal zamknięte dla zwiedzających

Zabytkowe ogrody Muzeum Łazienki Królewskie w niedzielę nadal będą zamknięte dla zwiedzających - podała instytucja. Z powodu intensywnych prac porządkowych po nawałnicy tego dnia odwołane zostały Koncerty Chopinowskie, Festiwal Strefa Ciszy, warsztaty, spacery i oprowadzania.

W komunikacie, opublikowanym na stronie Łazienek Królewskich, podkreślono, że sytuacja jest wyjątkowa. "Najstarsi stażem pracownicy muzeum nie pamiętają takiej skali zniszczeń w ogrodach. Prowadzone są intensywne prace porządkowe i niezbędny przegląd drzewostanu. Wiele miejsc zostało w sobotę uprzątniętych, wciąż jednak pozostają obszary wymagające działań. Na terenie Łazienek Królewskich występuje głównie starodrzew i pracownicy muzeum – ze względów bezpieczeństwa - muszą dokonać przeglądu ze szczególną starannością. Konieczne są również prace na wysokości związane ze zdejmowaniem zawisów konarów i gałęzi, które są naderwane i w każdej chwili mogą spaść" - wyjaśniono.

Z tego powodu w niedzielę zamknięte będą ogrody Muzeum Łazienki Królewskie. Odwołano też wszystkie zaplanowane na ten dzień wydarzenia - Koncerty Chopinowskie, Festiwal Strefa Ciszy, warsztaty, spacery i oprowadzania. "Informacja, o której ogrody Łazienek Królewskich zostaną otwarte w poniedziałek, 15 lipca, będzie podana na stronie internetowej i w mediach społecznościowych muzeum. Prosimy o wyrozumiałość" - czytamy.

Wcześniej - z powodu trudnych warunków atmosferycznych - park był zamknięty od czwartku do piątku w południe. Muzeum zaapelowało do zwiedzających, by po otwarciu poruszali się wyłącznie w obrębie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych i nie wchodzili na obszary wygrodzone taśmami. W sobotę, w związku z nocną intensywną burzą, ogrody ponownie zamknięto.

