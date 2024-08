Wojewoda mazowiecki o tym, kiedy zostanie udrożniona zalana S8 RDC 20.08.2024 11:08 Zalane trasy wylotowe mają zostać udrożnione w ciągu kilku godzin – mówił podczas konferencji na temat sytuacji w Warszawie po wielogodzinnych ulewach wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Konferencja na temat sytuacji w Warszawie po ulewach (autor: Radek Pietruszka/PAP)

W Warszawie zorganizowano we wtorek briefing na temat sytuacji w mieście po wielogodzinnych ulewach. Wzięli w nim udział m.in. prezydent stolicy Rafał Trzaskowski oraz przedstawiciele policji i straży pożarnej.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zwrócił uwagę, że w wyniku ulewy zalane są m.in. trasy wylotowe.

– Jesteśmy w kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku tras S7, S79, S2. Co do trasy S8, to prawdopodobnie około godziny 15:00 uda się ją udrożnić – powiedział wojewoda.

Komendant Stołeczny Policji Dariusz Walichnowski mówił, że do obsługi utrudnień związanych z burzami zadysponowano blisko 400 policjantów.

– Koncentrujemy się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i na zapewnieniu przepływu, jeżeli chodzi o ruch w całym mieście, ale także dookoła Warszawy. Staramy się jak najszybciej upłynnić ruch – przekazał.

W związku z opadami zalana została trasa S8 na wysokości Marymontu.

Utrudnienia w Warszawie

Zalana jest również trasa S79 przy lotnisku, al. Sikorskiego przy Dolince Służewieckiej, wiadukty przy Laurowej, wiadukty przy Alei 4 Czerwca. Wisłostrada pozostaje drożna.

Utrudnienia mają nie tylko kierowcy, lecz także pasażerowie komunikacji miejskiej.

Jak podaje Warszawski Transport Publiczny, zamknięte są tunele Cierlicka w Ursusie i Sympatyczna, a także al. 4 Czerwca 1986 r., al. Sikorskiego (jednokierunkowo) na odc. al. Wilanowska – Sobieskiego i ul. Popularna.

W wyniku intensywnych opadów zalany został również tunel na stacji kolejowej w Wołominie. Zawalił się także dach w kinie na Sadybie, zalany jest też garaż.

Z kolei na Służewie przecieka wał przy ul. Rzodkiewki. Woda płynie tu tylko kilka metrów od domów, które umacniane są workami z piaskiem. Pod wodą znalazł się także parking podziemny na ulicy Faworytki.

Czytaj też: Alarm dla policjantów z Warszawy i apel do kierowców o pozostawienie aut w domach