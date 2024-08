Ulewy i burze nie odpuszczają. Jest 3. stopień ostrzeżenia dla wschodniego Mazowsza RDC 20.08.2024 08:12 Wschodnia część województwa mazowieckiego jest objęta trzecim, najwyższym ostrzeżeniem IMGW w związku z silnym deszczem i burzami. Alerty obowiązują do godz. 15:00.

Ulica Winorośli po burzy (autor: RDC)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 3. stopnia przed silnym deszczem z burzami dla centrum i wschodu Mazowsza oraz południa woj. podlaskiego.

Synoptycy prognozują umiarkowane i silne opady deszczu o sumach dochodzących do 80 mm, a miejscami nawet 100 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h i niewykluczone są opady gradu.

Alert obowiązuje we wtorek do godz. 10:00 w powiatach położonych bliżej centrum kraju, natomiast w powiatach zlokalizowanych bliżej wschodniej granicy Polski do godz. 15:00.

Ostrzeżenia II i III stopnia są wydawane, gdy synoptycy prognozują wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, powodujących bardzo duże szkody oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich. Prognozowana suma opadów do 20 mm, a na północnym wschodzie do 30 mm. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

🌧️Obecnie strefa najintensywniejszych opadów znajduje się na granicy woj. mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego.



Miejscami natężenie opadów może tam sięgać do ok. 20 mm/1godz.#IMGW #meteoimgw pic.twitter.com/pWxdzAKgtW — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 20, 2024

Nawałnice na Mazowszu

Zawalone hale koło Grodziska Mazowieckiego, zalany tunel pod torami w Żyrardowie, porażony piorunem pracownik budowy w Warszawie czy zniszczony park wilanowski – to tylko niektóre ze skutków burz, które strażacy w województwie mazowieckim usuwali ostatniej doby.

Gwałtowny front przeszedł w poniedziałek po południu. W samej Warszawie do dzisiejszego poranka odnotowano 800 interwencji straży pożarnej.

W związku z nocnymi ulewami Komendant Stołeczny Policji ogłosił alarm dla policjantów garnizonu stołecznego. Jest też apel do kierowców o pozostawienie aut w domach.

Zalana została trasa S8 między węzłami Marymoncka i Wisłostrada.

Analogiczna sytuacja ma miejsce na S79 km 0+083 na węźle Marynarska oraz na węźle Warszawa Lotnisko – tu zalane są łącznice zjazdowe: z S2 na S79 w kierunku lotniska oraz z S7 na S2 w kierunku Terespola.

W stolicy został także pobity rekord dobowej sumy opadów – na stacji Okęcie oraz w północnej dzielnicy Bielany. Na Okęciu spadło ponad 90 litrów wody w dobę, a na Bielanach prawie 120 litrów.

