Burze na Mazowszu i alerty IMGW. Pogoda w ten weekend zmienna [PROGNOZA] RDC 25.05.2024 13:47 Alerty pierwszego stopnia dla całej Polski, w tym dla Mazowsza, dotyczące burzy wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 14:00 do 23:00.Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, a lokalnie także grad.

Burze w Polsce (autor: IMGW)

Cała Polska objęta jest alertem burzowym wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od godz. 14:00 do 23:00. Jak podano w komunikacie, w tym czasie należy spodziewać się burz , którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

⛈️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Do burzy warto się odpowiednio przygotować i zabezpieczyć swoje domy czy mieszkania, a także samochody.

– Przy tego typu pogodzie warto zabezpieczyć wszystkie przedmioty, które mamy na tarasie i balkonie. Lepiej zamknąć okna w domu, przeparkować samochód, aby nie był blisko drzewa. To właśnie drzewa i spadające gałęzie wyrządzają najwięcej szkód. A podczas przemieszczania się warto burzę przeczekać w jakimś budynku – mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Prognoza pogody na weekend

Europa zachodnia i środkowa, w tym Polska pozostanie w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. Na wschodzie i północy kontynentu dominować będą wyże. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim, dość wilgotnym i ciepłym. Ciśnienie bez większych zmian.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu oraz możliwa burza z gradem. Wysokość opadów w czasie burzy, lokalnie do 35 mm. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, okresami zmienny. Podczas burz porywy do 80 km/h.

W sobotę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Początkowo także burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach na ogół od 10 mm do 15 mm. W drugiej połowie nocy możliwe mgły, zwłaszcza w obniżeniach terenu i w dolinach rzecznych, ograniczające widzialność lokalnie do 300 m. Temperatura minimalna od 9 do 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W burzach wiatr w porywach do 70 km/h.

Jaka pogoda w niedzielę?

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna na ogół od 25 do 28 st. C, jedynie w rejonach podgórskich i nad morzem chłodniej od 19 do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, jedynie w strefie nadmorskiej z kierunków północnych. W burzach wiatr w porywach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo przelotne opady deszczu oraz możliwa burza z gradem. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby, na ogół południowo-wschodni. W czasie burzy porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Możliwa także burza z gradem. Suma opadów w czasie burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Podczas burzy porywy do 70 km/h.

