Silny wiatr na Mazowszu. Dwie osoby ranne i kilkaset interwencji straży pożarnej Joanna Tarkowska-Klinke 05.04.2025 19:17 Dwie osoby zostały ranne po upadku drzewa na przystanek autobusowy w Warszawie. Na całym Mazowszu do tej pory odnotowano ponad trzysta interwencji straży pożarnej w związku z silnymi porywami wiatru.

Powalone drzewa w Warszawie (autor: RDC)

900 zgłoszeń związanych m.in. z silnym wiatrem otrzymali strażacy w sobotę do godziny 18.00, z czego ponad 300 na Mazowszu. W Warszawie dwie osoby zostały ranne po upadku drzewa na przystanek autobusowy przy ul. Rydygiera.

- Niestety mamy dwie osoby poszkodowane. Na przystanku w Warszawie spadło drzewo i dwie osoby doznały obrażeń, jedna z nich trafiła do szpitala - potwierdza Karol Kroć z mazowieckiej straży pożarnej.

Z danych PSP wynika, że najwięcej zgłoszeń odebrano w województwie mazowieckim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

- Odnotowaliśmy już niemalże trzysta zgłoszeń. Dotyczyły one głównie powalonych drzew, uszkodzonych dachów. Najbardziej dynamiczna była sytuacja w Warszawie, gdzie też było najwięcej zgłoszeń - mówi strażak.

Straż pożarna apeluje do mieszkańców.

- Kierujemy do mieszkańców prośby, aby nie parkować pod drzewami i zabezpieczyć ruchome przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr - podkreśla Kroć.

Do groźnego incydentu doszło też w Alei George'a Harrisowa w Warszawie, gdzie powalone przez wiatr drzewo upadło na ścieżkę spacerową. Na szczęście nie było na niej ludzi.

Pogoda na Mazowszu i alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że wiatr na tym obszarze może osiągnąć średnią prędkość do 35 km/h (nad morzem do 45 km/h), a w porywach do 80 km/h.

Ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem obowiązują dla części województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Alert obowiązuje do godz. 20.

Te same ostrzeżenie wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h w porywach do 95 km/h, z północy.

Całą Polskę obejmą alerty I stopnia przed przymrozkami.

Instytut wydał również ostrzeżenia przed opadami śniegu I stopnia dla województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego oraz ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem spowodowanym zamarzaniem mokrej nawierzchni dróg i chodników dla województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

