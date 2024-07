Dziś nawet do 35 stopni Celsjusza. Alert IMGW na Mazowszu. Gdzie są kurtyny wodne? RDC 10.07.2024 08:24 Upał na Mazowszu. Dziś na termometrach ponad 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Warszawie - nawet 35 kresek. Pogoda taka utrzyma się przynajmniej kilka dni. Alert IMGW drugiego stopnia obowiązuje do soboty do 20:30.

Kurtyna wodna w Płocku (autor: RDC)

Fala upałów trwa. Na Mazowszu dziś nawet 35 stopni Celsjusza - najcieplej będzie w Warszawie. Przed wysoką temperaturą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert II stopnia obowiązuje w całym regionie aż do soboty do 20:30.

Zapytaliśmy warszawiaków, jak radzą sobie z wysokimi temperaturami.

Gdzie są kurtyny wodne?

Mieszkańcy stolicy mają do dyspozycji rozstawione na ulicach zraszacze wodne. Znajdziemy je między innymi na placu Zamkowym, przy pomniku Kopernika, na placu Konstytucji czy placu Defilad.

- Są cały czas pozostawione i można ich używać. Przybyły też zraszacze w dzielnicach, także jest ich teraz już więcej - mówi rzeczniczka Wodociągów Warszawskich Jolanta Maliszewska.



Także mieszkańcy Płocka mogą się schłodzić w kilku miejscach rozgrzanego miasta. Kurtyny mają działać od 10.00 do 19.00 do piątku, ale zostaną, jeśli upały potrwają dłużej.

- Kurtyny są rozstawione u zbiegu ulicy Tumskiej i placu Narutowicza, na Starym Rynku przy Małej Scenie, przy bulwarach wiślanych Stanisława Górnickiego, na Pasażu Roguckiego, a także w Parku Północnym - mówi Konrad Kozłowski z biura prasowego ratusza.



Płocczanie chętnie korzystają z takiego rozwiązania w upalne dni.

Kurtyny wodne można znaleźć również w Radomiu w trzech miejscach - na ul. Żeromskiego na placu Corazziego, na pl.Konstytucji 3 Maja i pl.Jagiellońskim. W Siedlcach natomiast jest jedna kurtyna wodna w samym centrum miasta, zainstalowana przez siedlecki PWiK.

Tropikalne noce

Od wysokich temperatur odetchniemy dopiero w przyszłym tygodniu. Teraz wytchnienia nie przyniosą nawet noce.

– W trakcie upałów również noce będą z wysoką temperaturą. W drugiej połowie tygodnia spodziewamy się tzw. nocy tropikalnych, czyli temperatura nie będzie spadała poniżej 20 stopni. Mało tego, w czwartek i piątych nad ranem może być minimalnie 22–23 stopnie w Warszawie – mówi Ilona Śmigrocka z IMGW.

Jak przetrwać upały?

Doktor Katarzyna Szewczyk ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie przypomina, że kluczem w bezpiecznym przejściu przez upały jest odpowiednie nawodnienie.

– Średnio człowiek powinien wypijać od 1,5 do 2 litrów płynów na dobę. Musimy jednak pamiętać, że w trakcie upałów to zapotrzebowanie wzrasta. Stąd co najmniej o pół do jednego litra płynów więcej powinniśmy wówczas przyjmować, to jest co najmniej 8–10 szklanek – mówi dr Szewczyk.

Trzeba także pamiętać, aby nie wystawiać się bezpośrednio na promienie słoneczne.

– Ważne jest też, żebyśmy chronili naszą skórę przed bezpośrednim napromieniowaniem. Korzystajmy z kremów z wysokim filtrem, minimum 30+, optymalnie 50+. Używajmy kapeluszy, nośmy lekką i przewiewną odzież. Unikajmy wychodzenia na słońce w okolicach południa i w godzinach największego nasłonecznienia – dodaje.

Doktor Katarzyna Szewczyk przypomina, aby obserwować tzw. objawy alarmowe, które mogą wskazywać na problemy zdrowotne wynikające z przegrzania – to przede wszystkim zawroty i bóle głowy oraz nagłe osłabienie.

Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

