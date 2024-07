Egzamin ósmoklasisty i rekrutacja do szkół. Dziś mijają ważne terminy Adam Abramiuk 10.07.2024 04:23 Dziś mijają kolejne terminy w związku z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych dla uczniów z Mazowsza, którzy mają już za sobą egzamin ósmoklasisty. Do godz. 15:00 należy wprowadzić do systemu online wyniki ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty (autor: Grzegorz Żelazny/Szkoła w Chmurze)

Do godz. 15:00 uczniowie, którzy w tym roku zdawali egzamin ósmoklasisty, mają czas, aby do systemu online wprowadzić wyniki ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Muszą się tam znaleźć nie tylko oceny, lecz także informacje o wszystkich innych osiągnięciach, które znajdują się na dokumencie.

Co ważne, także do tej godziny trzeba złożyć kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru. Trzeba to zrobić osobiście, a kopie muszą być poświadczone przez dyrekcję podstawówki.

Uczniowie, którzy chcą jeszcze zmienić wybrane wcześniej szkoły i oddziały, także mają na to czas do godziny 15:00. Trzeba jednak najpierw zwrócić się do komisji o anulowanie wniosku, następnie wprowadzić nowe informacje i ponownie złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru.

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie udostępniona 19 lipca w południe. Później będzie czas na potwierdzenie woli w szkole, do której uczeń będzie zakwalifikowany.

