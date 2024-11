Obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy. Ekspertka: od września niewiele się zmieniło RDC 07.11.2024 07:16 Nie wszyscy Ukraińcy znaleźli się w polskim systemie edukacji — powiedziała na antenie Polskiego Radia RDC Olga Jabłońska z Fundacji Save The Children. Ekspertka podała statystyki, z których wynika, że ponad 100 tysięcy dzieci z Ukrainy wciąż nie uczęszcza do polskich szkół, mimo obowiązku uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych.

Szkoła (autor: Warszawska Ukraińska Szkoła/FB)

Posłuchaj rozmowy | Jest sprawa | Integracja ukraińskich uczniów w polskich szkołach

Od 1 września młodzi ludzie mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych. Przed nowym rokiem do szkół nie uczęszczało nawet 150 tysięcy Ukraińców.

Jak stwierdziła Jabłońska, od września niewiele się zmieniło.

— Mówiliśmy, że tych dzieci jest więcej i szacowaliśmy to na poziomie co najmniej 150 tysięcy. Tak czy inaczej, to ta liczba dzieci, która dołączyła do szkół od tego roku szkolnego, czyli niespełna 30 tysięcy, pokazuje, że jednak nie wszyscy w polskim systemie edukacji się znaleźli — powiedziała Jabłońska.

Jabłońska w audycji „Jest Sprawa” opowiedziała też o przyczynach takiej sytuacji.

— Częściowo to jest takie poczucie, że jednak niedługo wrócimy do Ukrainy, albo że będziemy kontynuowali naukę w systemie online ukraińskim. Częściowo być może rodzice nie do końca rozumieją wszystkie formalności związane z dostępem do polskiego systemu edukacji — wyjaśniła.

Fundacja Save The Children prowadzi kampanię społeczną, która wspiera integrację ukraińskich uczniów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie sciągazgadania.pl.

