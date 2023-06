Dziś ruszy rekrutacja uzupełniająca do szkół i przedszkoli w Warszawie RDC 15.06.2023 12:30 Rekrutacja uzupełniająca do warszawskich przedszkoli i szkół podstawowych rozpocznie się dziś o godzinie 16:00. Prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji. Mogą w niej wziąć udział wszystkie dzieci.

Rusza rekrutacja uzupełniająca w w warszawskich szkołach podstawowych i przedszkolach. (autor: pexels)

Dziś rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do warszawskich szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024. W rekrutacji mogą wziąć udział wszystkie dzieci: te, które zostały przyjęte i rodzice potwierdzili wolę zapisu, jak i te, którym wskazane zostało miejsce w rekrutacji przedszkolnej.

Rekrutacja uzupełniająca to również okazja dla rodziców, którzy swoje pociechy chcą wysłać do placówki spoza okolicy zamieszkania. Rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nieograniczonej liczby placówek przedszkolnych.

Jak zrekrutować dziecko?

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem: przedszkola.edukacja.warszawa.pl oraz podstawowe.edukacja.warszawa.pl.

W sytuacji zakwalifikowania do przyjęcia dziecka, które jest już przyjęte do innej szkoły lub przedszkola rodzice/prawni opiekunowie, przed potwierdzeniem woli zapisu, muszą złożyć w placówce, do której zostało przyjęte dziecko, pisemną rezygnację. Brak pisemnej rezygnacji będzie podstawą nieprzyjęcia dziecka w rekrutacji uzupełniającej.

Początek rejestracji dziś o godzinie 16:00.

Czytaj też: Możliwe zmiany w terminach wypłat świadczenia 500 plus