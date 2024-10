„Dziecko to człowiek, nie przedmiot”. Debata RDC o przemocy i karach fizycznych

Przemoc fizyczna wobec najmłodszych jest wciąż społecznie akceptowana? O to pytaliśmy w najnowszej „Debacie RDC”. Jak wynika z „Barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci w Polsce 2024”, w ostatnim roku co piąty Polak był świadkiem stosowania kar fizycznych wobec dziecka. — To człowiek, nie przedmiot — podkreślał były Rzecznik Praw Dziecka dr Michał Michalak.