Egzamin ósmoklasisty. Co trzeba zrobić po odebraniu zaświadczenia o wyniku? [SPRAWDŹ] Anna Orzeł 03.07.2024 18:39 Po odebraniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty przyszedł czas na dokończenie formalności. W Radiu dla Ciebie sprawdziliśmy, co muszą zrobić uczniowie, żeby dokończyć rekrutacje do szkół ponadpodstawowych, i do kiedy mają czas. Komisje rekrutacyjne podadzą listy zakwalifikowanych 19 lipca.

Egzamin ósmoklasisty. Jakie formalności trzeba wypełnić? (autor: GOV)

Ósmoklasiści odebrali zaświadczenia o wyniku egzaminu. Teraz przyszedł czas na dokończenie formalności. Do 10 lipca muszą zalogować się w systemie i uzupełnić wnioski o przyjęcie o dane ze świadectwa i z egzaminu. To też czas, żeby ewentualnie zmienić wybrane szkoły i oddziały.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomiu Beata Badeńska informuje, że uczniowie otrzymali dziś dokumenty niezbędne do dokończenia rekrutacji.

— Uczniowie mogli poznać swoje indywidualne wyniki, logując się do zintegrowanego interfejsu użytkownika ZIU. Loginy i hasła były udostępnione przez dyrektora wychowawcom, którzy przekazali je uczniom na koniec roku szkolnego — zaznacza Badeńska.

Córka pani Jagody z Radomia już dopełniła wszystkich formalności.

— Moja córka odebrała dzisiaj rano zaświadczenie. Wszystko sprawnie poszło, bez żadnego problemu. Zalogowała się, wysłała do trzech szkół. I cóż, i teraz tylko czekamy, aż zapadnie decyzja, gdzie chce kontynuować swoją naukę i tyle — mówi.

19 lipca komisje rekrutacyjne podadzą listy zakwalifikowanych. Później będzie czas na potwierdzenie woli przyjęcia. 25 lipca szkoły opublikują listy przyjętych uczniów.

Jak poradzili sobie uczniowie z Mazowsza?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś wyniki egzaminu ósmoklasisty. Na Mazowszu przystąpiło do niego 37 tysięcy uczniów. Do napisania były sprawdziany z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego. Co ciekawe, w województwie mazowieckim 1656 uczniów z wszystkich tych trzech egzaminów uzyskało od 90 do 100 procent.

– Uczniowie na Mazowszu poradzili sobie dobrze. Mamy średnie wyniki wyższe niż w kraju. Odpowiednio z języka polskiego nasi uczniowie w województwie mazowieckim uzyskali średnio 66 procent, z matematyki 57 procent, a z języka angielskiego, czyli najczęściej wybieranego języka obcego 72 procent – podaje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Lodziński.

W skali kraju absolwenci szkół podstawowych uzyskali średnio z języka polskiego 61 procent, z matematyki 52, a z języka angielskiego 66 procent.

Z egzaminu z języka nowożytnego absolwenci uzyskali: z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 79 proc., z francuskiego – 88 proc., z hiszpańskiego – 72 proc. i z włoskiego – 47 proc.

To wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Wynik uzyskany przez uczniów ma znaczenie, ponieważ od niego zależy, do jakiej szkoły ponadpodstawowej dostanie się zdający. Jest to ważne w szczególnie w przypadku liceów i techników. Połowa wszystkich punktów do zdobycia w rekrutacji to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzamin ósmoklasisty w tym roku po raz ostatni przeprowadzany był na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Egzamin ósmoklasisty – co poszło najlepiej?

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie wykazali się umiejętnością wyszukiwania informacji w tekście. Nie mieli też problemów z znajdowaniem współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych, ale gorzej radzili sobie m.in. z geometrią przestrzenną – wynika z analizy CKE.

„Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność wyszukiwania informacji w tekście” – czytamy we wstępnej informacji.

Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność znajdowania współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych na płaszczyźnie.

Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych.

Co było najtrudniejsze na egzaminie ósmoklasisty?

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność zastąpienia sformułowania charakterystycznego dla polszczyzny użytkowej wyrazem lub sformułowaniem z zakresu polszczyzny wzorcowej.

„Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z geometrii przestrzennej, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi – przekształcenia wzoru na objętość ostrosłupa, aby wyznaczyć jego wysokość i obliczyć różnicę wysokości zbudowanych wież” – wskazano.

W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

