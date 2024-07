Egzamin ósmoklasisty 2024. CKE podała wyniki. Jak je sprawdzić? Adam Abramiuk 03.07.2024 07:51 Wyniki egzaminów ósmoklasisty zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną o godz. 8:30. Można je sprawdzić na portalu Zintegrowany Interfejs Użytkownika lub na kontach uczniów oraz bezpośrednio w swojej szkole.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Wyniki (autor: Zdjęcie ilustracyjne/UM Warszawa)

Centralna Komisja Egzaminacyjna o godz. 8:30 opublikowała wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Pojawiły się one na portalu Zintegrowany Interfejs Użytkownika. Można też jest sprawdzać na kontach uczniów oraz bezpośrednio w swojej szkole.

Żeby sprawdzić swój wynik w ZIU, należy wpisać login i hasło, które zostały przekazane przez szkołę. Następnie trzeba wybrać zakładkę „Egzamin ósmoklasisty”. Tam będzie można sprawdzić wyniki. Szczegółowe wraz z odpowiedziami można zobaczyć po wybraniu odpowiedniego przedmiotu.

Uczniowie i rodzice w przypadku wątpliwości co do oceny mają prawo dokonać odwołania i uzyskać wgląd do pracy. Taki wniosek należy zgłosić do dyrektora OKE.

Uczniowie ósmych klas egzaminy pisali w połowie maja. Do rozwiązania były testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Testy nie mają granicy punktowej do zaliczenia. Wyniki zostają przedstawione jako procentowe (ile uczeń zdobył za zadania) oraz centylowe (jaka część uczniów uzyskała taki sam lub niższy wynik). To pozwala porównać wynik z innymi uczniami w kraju.

