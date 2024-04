Wielkie podglądanie bocianiego życia w pow. siedleckim. Transmisja prosto z gniazda Beata Głozak 02.04.2024 20:47 Siedlecka Grupa EkoLogiczna zachęca do podglądania bocianiego życia podczas transmisji on-line. W monitorowanym gnieździe w Woli Suchożebrskiej już na stałe usiadł ptak. — Możecie codziennie o każdej porze dnia i nocy tam zerkać. Trzeba też pamiętać, że dzieją się tam niekiedy sceny drastyczne — mówi ornitolog Ireneusz Kaługa.

W Woli Suchożebrskiej na stałe usiadł bocian (autor: Grupa EkoLogiczna/Zdjęcie ilustracyjne)

W powiecie siedleckim trwa wielkie podglądanie bocianów. W monitorowanym gnieździe w Woli Suchożebrskiej już na stałe usiadł ptak.

Do obserwacji bocianiego życia zachęca ornitolog Ireneusz Kaługa z Grupy EkoLogicznej

— Możecie codziennie o każdej porze dnia i nocy tam zerkać. Trzeba też pamiętać, że dzieją się tam niekiedy sceny drastyczne. My mamy niedobre przypadki z internautami, którzy oczekują, że będziemy ingerować. My nie ingerujemy w przebieg lęgu, dajemy możliwość obserwowania bocianiego świata takim, jaki on jest. Pamiętajmy o tym, że to jest dzika przyroda — mówi ornitolog.

Relację on-line można obserwować na stronie grupaekologiczna.org.pl.

Ornitolog przewiduje, że do tej pory na terenie powiatu siedleckiego usiadło już kilkadziesiąt bocianów.

