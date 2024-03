Donatan dołączył do Cleo w płockim zoo. To jedyny ogród w Polsce z tym gatunkiem ptaków RDC 28.03.2024 21:44 Do zoo w Płocku z prywatnej hodowli pod Pragą w Czechach trafił Donatan samiec konury złotej z rodziny papugowatych. Czekała już na niego Cleo. To jedyny ogród w Polsce, gdzie można spotkać te ptaki, które w warunkach naturalnych występują w Brazylii i zagrożone są wyginięciem.

Donatan w płockim zoo (autor: ZOO w Płocku)

Jak poinformowało w czwartek zoo w Płocku, samiec konury złotej o imieniu Donatan dołączył tam do samicy tego gatunku Cleo "i od razu dobrał się z nią w parę". Donatan ma 4 lata, natomiast Cleo 9 lat.

"Konura złota zamieszkuje w naturze północną Brazylię. Nawet jej upierzenie reprezentuje barwy tego kraju" - wyjaśniono w informacji o nowym mieszkańcu płockiego ogrodu. Podkreślono przy tym, że gatunek tego ptaka z rodziny papugowatych "narażony jest na wyginięcie i rzadko spotykany w hodowlach prywatnych".

I właśnie z jednej z takich hodowli pod Pragą w Czechach - jak powiedział Radomir Lewandowski, kierownik działu hodowlanego w zoo w Płocku - trafił nowy mieszkaniec tamtejszej ptaszarni.

- Konury złote można spotkać w Polsce tylko w płockim ogrodzie. Mamy obecnie trzy osobniki tego gatunku, bo oprócz Donatana i Cleo, które są już parą, jest też Asterix, o wiele starszy - zaznaczył Lewandowski.

Wyjaśnił, że samiec konury złotej o imieniu Asterix, który ma już 37 lat, to wcześniejszy partner Cleo, który ze względu na wiek, ale też stan zdrowia - ma trudności z poruszaniem się, przebywa obecnie pod czujnym okiem opiekunów na zapleczu ptaszarni.

Asterix urodził się w zoo w niemieckim Dortmundzie, natomiast Cleo w zoo w czeskiej Ostrawie.

Jak informuje zoo w Płocku, konura złota (Guaruba guarouba) to gatunek endemiczny, zamieszkujący w grupach, liczących od 3 do ok. 30 osobników, głównie wilgotne lasy deszczowe w dorzeczu Amazonki w Brazylii. Długość ciała tych ptaków to ok. 33 do 36 cm, a masa ciała ok. 270 g.

Według płockiego zoo, mimo licznych działań ochronnych, jak np. tworzenie parków i rezerwatów, trend liczebności populacji konur złotych uznawany jest za spadkowy, a główne zagrożenia dla tego gatunku to niszczenie i fragmentacja siedlisk oraz nielegalny odłów ptaków w celach handlowych.

Zoo w Płocku położone jest na wysokiej skarpie nad Wisłą. Powstało w 1951 r. i obecnie zajmuje ok. 15 ha. Żyje tam ponad 7,5 tys. zwierząt reprezentujących ponad 580 gatunków, w tym wielu rzadkich, zagrożonych wyginięciem. Od 2002 r. płocki ogród należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych.

W płockim zoo działa jeden z największych w Polsce pawilonów dydaktyczno-naukowych, w którym znajduje się m.in. ekspozycja gadów i płazów, a także aranżacja lasu tropikalnego z egzotyczną roślinnością oraz akwaria z fauną i florą mórz i oceanów całego globu.

