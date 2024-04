Będzie więcej zieleni w Siedlcach. W planach dziewięć „parków kieszonkowych” Olga Kwaśniewska 27.04.2024 14:18 W Siedlcach będzie więcej zieleni. Powstanie dziewięć nowych „parków kieszonkowych”. Będą to skwery zielone w różnych częściach miasta, między innymi przy Żytniej, Jagiełły, Młynarskiej czy przy sali „Podlasie”. Miasto otrzymało na ten cel blisko 800 tys. euro dofinansowania z programu transgranicznego, co stanowi aż 90% wartości całej inwestycji. W „parkach kieszonkowych” będą ścieżki piesze, ławki i tablice edukacyjne. Miasto planuje również nasadzenia.

Dziewięć nowych zielonych skwerów powstanie w Siedlcach (autor: zdjęcie ilustracyjne/Magda Sierzputowska, via Wikimedia Commons)

Dziewięć nowych zielonych skwerów powstanie w Siedlcach. Będą to tak zwane parki kieszonkowe. Miastu udało się otrzymać blisko 800 tys. euro (3,3 mln zł) dofinansowania na ten cel z programu transgranicznego.

O głównym celu inwestycji mówi naczelnik wydziału programów rozwojowych w magistracie Dariusz Godlewski.

— Głównym celem jest wzmocnienie ochrony istniejących terenów zielonych oraz zwiększenie powierzchni z zachowaniem różnorodności biologicznej. Utworzymy dziewięć tak zwanych parków kieszonkowych, czyli małych przestrzeni do relaksu, do spacerów. Skwery będą rozłożone w miarę równomiernie w całym mieście. Chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli jak najbliżej zielone tereny — wyjaśnia Godlewski.

Godlewski zdradza Radiu dla Ciebie, co konkretnie się znajdzie w parkach kieszonkowych.

— Generalnie planujemy chodniki, ścieżki komunikacyjne, ławeczki, stoliki, w niektórych miejscach tablice edukacyjne oraz przede wszystkim nasadzenia, żeby uporządkować ten teren zielony. Wyjątkiem jest park przy ulicy Romualda Traugutta, bo tam mimo obostrzeń, udało nam się zlokalizować plac zabaw — wymienia Godlewski.

Skwery powstaną przy ul. PTTK, Żytniej, Prądzyńskiego, Jagiełły, Tetmajera, Młynarskiej, Brzeskiej, Traugutta i przy sali „Podlasie”. Będą realizowane w przyszłym roku.

