20 lat Polski w UE. Co było pierwszą inwestycją z unijnych pieniędzy w Siedlcach? Beata Głozak 26.04.2024 15:49 To była pierwsza inwestycja wspierana przez Unię Europejską w Siedlcach. Wykonała ją Akademia Podlaska, czyli obecny Uniwersytet w Siedlcach. Chodzi o kompleksowy remont zabytkowego Pałacu Ogińskich. Wspominamy go w przededniu 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Pałac Ogińskich (autor: UM Siedlce)

1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Od tego czasu dzięki unijnemu wsparciu Siedlce zrealizowały wiele inwestycji. Pierwszą z nich był remont zabytkowego Pałacu Ogińskich. Wcześniej budynek straszył swoim wyglądem teraz jest jednym z najbardziej reprezentatywnych miejsc w mieście. Była to inwestycja Akademii Podlaskiej, czyli obecnego Uniwersytetu w Siedlcach.

– To był stres. Składania wniosków dopiero się uczyliśmy – wspomina Radosław Zgierun z działu rozwoju Uniwersytetu. - Te fundusze pochodziły oczywiście z programu zarządzanego przez samorząd województwa mazowieckiego, z którym podpisaliśmy w 2005 roku umowę o dofinansowanie. Procedury były dla nas nowe, ale udało nam się. Z tego, co pamiętam, wygraliśmy konkurs wojewódzki w ramach działa „1-3 Regionalna infrastruktura edukacyjna”. To było coś nowego, radość była ogromna, myślę, że mieszkańców miasta również - mówi.

Cały projekt opiewał na kwotę ponad 20 mln złotych, a dofinansowanie unijne przekroczyło 14.

– Sam remont nie należał do najłatwiejszych i z tym też wiążą się wspomnienia – mówi Zgierun. - Większość siedlczan pamięta z resztą tamten okres i jak to wyglądało. Ten remont generalny uwidocznił jeszcze pewne elementy, których nie było widać z zewnątrz. Po skuciu tynków okazało się, że niektóre ściany zewnętrzne nie były ze sobą połączone, inne zachlapane, nie było piwnic, które odkopywaliśmy, więc ze starego pałacu, poza elementami zabytkowymi, niewiele zostało - dodaje.





W zabytkowym obiekcie mieści się rektorat. Sam budynek często służy jako tło podczas sesji ślubnych.

Ponad 150 mln zł od UE dla uczelni

Remont Pałacu to tylko jedna z ponad 40 inwestycji, jakie przez 20 lat wykonała siedlecka uczelnia dzięki unijnemu wsparciu.

– Łącznie pozyskane środki przekroczyły już 156 mln złotych – przypomina kanclerz UwS Tomasz Stefaniuk. - Fundusze z jednej strony w tych pierwszych latach pozwoliły nam na poprawę czy budowę infrastruktury, odtworzenie i zbudowanie infrastruktury informatycznej, ale cała masa także innych projektów w późniejszych latach, które pozwoliły an dostosowanie budynków uczelni do osób ze specjalnymi potrzebami - wskazuje.



– Największą inwestycją pozostanie jednak budowa Wydziału Humanistycznego, gdzie dofinansowanie unijne wyniosło ponad 41 milionów – mówi kanclerz. - Budynek oddawany w tamtym czasie był budynkiem bardzo nowoczesnym. Do tej pory goście, przyjeżdżający na konferencje z Krakowa, z Gdańska, z uznanych uniwersytetów z podziwem oglądają ten budynek, z podziwem uczestniczą w różnego rodzaju konferencjach i innych wydarzeniach, które są w tym budynku organizowane - tłumaczy.





Uniwersytet korzysta też od kilkunastu lat z wymiany studentów. W ostatnich latach w ramach jednego z programów powstała tam specjalna aplikacja, która pomaga studentom z niepełnosprawnościami poruszać się po wszystkich obiektach uczelni.

