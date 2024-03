Pierwsze bociany pojawiają się w pow. siedleckim. Ornitolog: Są już w okolicy Olga Kwaśniewska 11.03.2024 17:12 Pierwsze bociany widać już w powiecie siedleckim, choć szczyt ich powrotów z Afryki przypada na koniec marca. — Nie mamy jeszcze żadnego bociana na gnieździe, nie mniej myślę, że te ostatnie trzy ciepłe dni spowodowały, że nasze bociany są już blisko — mówi ornitolog z Grupy EkoLogicznej Ireneusz Kaługa. W ostatnich latach pierwsze ptaki siadały na gniazdach w powiecie 6 marca.

Kiedy bociany dotrą do powiatu siedleckiego? (autor: Lukasz Slusarczyk/ Grupa EkoLogiczna)

Ornitolodzy z Grupy EkoLogicznej po ciepłym i słonecznym weekendzie obserwują grupy ptaków, które pojawiają się w powiecie siedleckim. Ireneusz Kaługa informuje, że pierwsze zaobserwowane przyleciały w piątek.

— Pierwsza informacja z okolicy Krzeska bardzo dobra. Cieszymy się. To prawdopodobnie był jeszcze ptak przelotny. Nie mamy jeszcze żadnego bociana na gnieździe, nie mniej myślę, że te ostatnie trzy ciepłe dni spowodowały, że jednak nasze bociany są już blisko — mówi Kaługa.

Pierwsze ptaki już siadają na gniazdach na pograniczu powiatu siedleckiego.

— Już w okolicy są. Ja w piątek w Komarówce Podlaskiej obserwowałem ptaka już na gnieździe. Takiego, który budował. To jest pojedynczy ptak. Jeśli są na trasie przelotu, a to jest dokładnie na południowy wschód, to będą się zjawiać systematyczne w najbliższych dniach także i u nas — oznajmia Kaługa.

W ostatnich latach pierwsze ptaki siadały na gniazdach w powiecie 6 marca, wcześniej od lat był to 19 marca. Po czterech miesiącach milczenia nadawać zaczęły bociany wyposażone w nadajniki GPS. Sygnały wysyłają cztery z dwunastu ptaków.

