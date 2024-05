W szpitalu w Mławie brakuje lekarzy. Zarząd powiatu mławskiego interweniuje Katarzyna Piórkowska 17.05.2024 20:54 Zarząd powiatu mławskiego interweniuje w sprawie kryzysu kadrowego na oddziale wewnętrznym w szpitalu powiatowym w Mławie. Pilnie poszukiwani są lekarze. Dyrektor lecznicy ma dzisiaj przedstawić rozwiązanie problemu. Waldemar Rybak uspokaja, że oddziałowi nie grozi zamknięcie. — Zrobimy wszystko, żeby pacjenci mieli zapewnioną opiekę, szukamy rozwiązania problemu, prowadzimy rozmowy z lekarzami — zaznacza.

Szpital (autor: Zdjęcie ilustracyjne/GOV)

Na oddziale wewnętrznym szpitala powiatowego w Mławie brakuje lekarzy. Starosta mławski zobowiązał dyrektora szpitala do przedstawienia propozycji rozwiązania problemu braku internistów. Dziś sprawą zajmuje się zarząd powiatu.

Oddział wewnętrzny nie będzie jednak zamknięty. Jak zapewnia dyr. lecznicy Waldemar Rybak „zrobimy wszystko, żeby pacjenci mieli zapewnioną opiekę, szukamy rozwiązania problemu, prowadzimy rozmowy z lekarzami”.

— Gdybyśmy mogli zatrudnić jednego internistę w najbliższym czasie, to sytuacja by się ustabilizowała. Idealnie byłoby, jakbyśmy mieli dwóch, ale to nie jest tak, że oddziałowi grozi zamknięcie. Staramy się od dłuższego czasu, żeby pozyskać internistów. Prowadzę rozmowy z lekarzami, rozmawiam zarówno z naszymi, jak i z lekarzami z zewnątrz — wyjaśnia Rybak.

Sprawą zajmuje się zarząd powiatu.

Czytaj też: Ministerstwo Finansów ma konkretną propozycję pomocy kupcom z Marywilskiej