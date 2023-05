Prezydent A. Duda do strażaków: dziękuję za służbę Rzeczpospolitej RDC 04.05.2023 15:24 Chcę ogromnie podziękować wam za służbę Polsce; jesteście absolutnie podstawowym, obok Wojska Polskiego i Policji, elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i nas wszystkich - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka.

Prezydent A. Duda do strażaków: dziękuję za służbę Rzeczpospolitej (autor: Kancelaria Prezydenta)

4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Prezydent Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą biorą w czwartek udział w uroczystościach z tej okazji na Pl. Piłsudskiego w Warszawie. Obecni są również m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki i szef MSWiA Mariusz Kamiński.

- Jesteśmy tu, by podziękować. My, przedstawiciele najwyższych władz RP, jesteśmy tu dziś z państwem, z wami, (...) po to, by powiedzieć „dziękuję” w dniu waszego święta. (...) Chcę ogromnie podziękować za służbę Rzeczpospolitej - powiedział prezydent Duda podczas uroczystości. Jak mówił, „to wiele lat wysiłków, często ryzyka, nieprzespanych nocy, ale przede wszystkim służby, służby i jeszcze raz służby dla bliźnich, dla nas, dla Rzeczypospolitej”.

Znaczenie strażaków dla bezpieczeństwa Polski

Podkreślił, że trzeba sobie zdawać sprawę ze znaczenia Straży Pożarnej dla bezpieczeństwa Polski. Jak zauważył, interwencje strażaków dotyczą nie tylko pożarów, ale i innych problemów związanych z bezpieczeństwem. - Jesteście zatem absolutnie, fundamentalnie podstawowym, obok Wojska Polskiego i Policji, elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i nas wszystkich - zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent wskazywał, że strażacy wykonują również służbę poza granicami Polski, gdy jest taka potrzeba. - Pomagaliście gasić pożary lasów w Grecji, w zeszłym roku pomagaliście gasić pożary lasów we Francji, pomagaliście naszym sąsiadom, Czechom. W tym roku służyliście pomocą ofiarom trzęsienia ziemi, straszliwego kataklizmu w Turcji. Uratowaliście życie 12 osobom, wydobywając je spod gruzów zawalonych budynków - wyliczał prezydent.

Podkreślił również, że strażacy od 24 lutego ubiegłego roku - gdy Rosja zaatakowała Ukrainę - niosą pomoc naszym ukraińskim sąsiadom. Jak wskazywał, strażacy tworzyli punkty pomocowe dla uchodźców z Ukrainy, pomagali także w tym okresie „w obronie polskiej granicy przed atakiem hybrydowym, który jest realizowany, niestety, przy wsparciu (...) reżimowych władz Białorusi”.

W czasie uroczystości prezydent wręczył odznaczenia państwowe oraz awanse generalskie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj też: Oryginał Konstytucji 3 maja wystawiony w Archiwum Głównym Akt Dawnych