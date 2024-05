Stoi w gabinecie i niedługo może zmienić lokalizację. Co z plastikowym koniem starosty? Alicja Śmiecińska 04.05.2024 15:36 Jest czarny, plastikowy i naturalnych rozmiarów — koń, który stoi w gabinecie starosty ostrołęckiego, wkrótce może zmienić lokalizację. Stanisław Kubeł pełni swoją funkcję od 25 lat. Zapowiedział jednak, że będzie kandydował do Europarlamentu. Co wtedy zrobi z plastikowym zwierzęciem? — Na pewno znajdzie miejsce nie w stajni, tylko w domu. Chyba że go ofiaruję do Europarlamentu... jeśli dałoby się go zamienić na miliardy euro dla Polski, to czemu nie — mówi Kubeł.

Koń starosty ostrołęckiego (autor: Powiat Ostrołęcki)

Czarny koń w gabinecie starosty ostrołęckiego może już wkrótce zmienić lokalizację. Chodzi o nietypowy eksponat, czyli konia z plastiku naturalnych rozmiarów.

Jak mówi starosta Stanisław Kubeł, to symbol bezpartyjnego komitetu wyborczego, z którego siedem razy startowałem.

— Czarny koń, mój prywatny koń. On jest naturalnych rozmiarów. To jest prezent, który dostałem na imieniny. My startowaliśmy pod tym znakiem i aż siedem razy wszedłem do powiatu z symbolu czarnego konia. Najfajniej reagują dzieciaki, jak przychodzą, chcą zrobić zdjęcie, siadają na niego — tłumaczy Kubeł.

Stanisław Kubeł jest starostą ostrołęckim od 25 lat. Zapowiedział jednak, że będzie kandydował do Europarlamentu.

Zapytaliśmy się, co zrobi z czarnym koniem...

— Na pewno znajdzie miejsce nie w stajni, tylko w domu. Chyba że go ofiaruję do Europarlamentu... jeśli dałoby się go zamienić na miliardy euro dla Polski, to czemu nie — mówi Kubeł.

W wyborach samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia, wyborcy po raz kolejny wybrali go na radnego rady powiatu ostrołęckiego.

