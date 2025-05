Dziś egzamin ósmoklasisty z matematyki. „Wzory trzeba znać, reszta to logika” Beata Głozak 14.05.2025 06:31 Dzisiaj drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. O godz. 9:00 uczniowie zmierzą się z królową nauk. Na Mazowszu do egzaminu podejdzie 57 800 uczniów, z czego 17 620 w samej Warszawie. Jutro zaś odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty (autor: PAP/Lech Muszyński)

Wczoraj język polski, jutro język obcy nowożytny, a dziś – matematyka. O godz. 9:00 uczniowie szkół podstawowych zmierzą się z królową nauk.

Egzamin z matematyki potrwa 125 minut, o 25 minut dłużej niż zeszłoroczny. Składać się będzie z 5-6 zadań otwartych oraz 14-15 zamkniętych.

Za rozwiązanie wszystkich zadań z matematyki będzie można otrzymać 30 punktów.

Ósmoklasiści przed egzaminem – jakie nastroje?

Uczniowie siedleckiej szkoły podstawowej opowiedzieli Polskiemu Radiu RDC o swoim nastawieniu przed egzaminem z matematyki. Choć przyznają, że stres jest, to starają się myśleć pozytywnie.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Czy wynik z egzaminu ósmoklasisty się liczy?

Socjoterapeutka i pedagożka szkolna Ewa Mazur przypomina jednak ósmoklasistom, że punkty zdobyte na egzaminie nie definiują wartości ucznia.

— Przede wszystkim mój apel do dzieci. Wy nie jesteście cyferkami, nie jesteście liczbami. Każdy jest indywidualnym, młodym człowiekiem, bardzo wartościowym, bardzo zdolnym. I to jak wam wypadnie egzamin, naprawdę nie definiuje tego, jacy jesteście — mówi.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej – połowa wszystkich punktów do zdobycia w rekrutacji to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Do testu nie można jednak nie podejść.

— Nie można tego ominąć. Cóż mogę powiedzieć, zbyt dużo presji jest wywieranych na dzieciach. Egzamin często przebiega w atmosferze stresu, emocji i niestety czasami dzieciaki bardzo słabo wypadają na tym egzaminie, co absolutnie nie klasyfikuje ich do dzieci mniej ambitnych, mniej zdolnych — wskazuje Ewa Mazur.

Egzamin ósmoklasisty na Mazowszu

We wtorek 13 maja rozpoczęły się egzaminy ósmoklasisty, w których udział bierze prawie 355 tys. uczniów, z czego 57 800 na samym Mazowszu.

Andrzej Pyszkiewicz, kierownik wydziału egzaminów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, powiedział nam, że najwięcej ósmoklasistów egzamin zdawać będzie w Warszawie.

— Na Mazowszu przystąpi 57 800 zdających. Jeżeli chodzi o Warszawę, to w Warszawie do egzaminu ósmoklasisty jest zgłoszonych 17 620 uczniów — wskazuje.

Egzamin ósmoklasisty – ile trwa?

Środowy egzamin z matematyki potrwa 125 minut (może zostać przedłużony o 65 minut), a czwartkowy – z języka obcego nowożytnego – 110 minut (może zostać przedłużony o 55 minut).

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w terminie dodatkowym – w dniach 10–12 czerwca.

Po zakończeniu egzaminu, każdego dnia po południu arkusze będą publikowane na stronach internetowych CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Zaświadczenia lub informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 4 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, a także zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

