Rodin, Manet, Malczewski i Wyspiański w muzeum w Płocku. Tych prac jeszcze nie pokazywano

„Specjalnie na tę okazję wydobyliśmy z magazynów obiekty, których nie można zobaczyć na co dzień” - podkreśliło płockie Muzeum Mazowieckie, anonsując we wtorek wystawę „Tego jeszcze nie było”. Jak zaznaczyła placówka, będzie to wyjątkowa prezentacja, „tylko na jedną noc”, 17 maja - ekspozycja potrwa tego dnia od godz. 17. do godz. 24.

„Zaprezentujemy obrazy, które nie zmieściły się na naszej wystawie stałej. Będą też niepokazywane dotąd szkice m.in. Augusta Rodina czy Edouarda Maneta, a także Jacka Malczewskiego czy Stanisława Wyspiańskiego” - zapowiedziało Muzeum Mazowieckie w Płocku, ujawniając niektóre szczegóły wydarzeń przygotowanych na Noc Muzeów.

Tej jednej tylko nocy - jak podano w anonsie - będzie można zobaczyć tam również m.in. XIX-wieczne dzienniczki uczniów i odrestaurowaną ławkę szkolną z tego samego okresu, efektowne kufry podróżnicze i pokaźnych rozmiarów aparaty fotograficzne, a także elementy zastawy z cukierni Antoniego Szałańskiego, która w latach 30. XX wieku działała pod tym samym adresem, co obecna główna siedziba płockiego Muzeum Mazowieckiego.

Co jeszcze na Nocy Muzeów w Płocku?

Placówka podkreśla, że na Noc Muzeów przygotowała również inne atrakcje. Po ekspozycji stałej „Secesja”, z największymi w Polsce zbiorami sztuki i rzemiosła tego okresu, oprowadzi chętnych przewodnik AI. Na patio wystawiony zostanie z kolei performance „Amor vacui” w wykonaniu Teatru Czterech, który związany jest z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Będzie też konkurs na „efektowne przebranie historyczne” z każdej epoki, nawet najstarszej, aż do połowy XX wieku - autorzy najlepszych stylizacji otrzymają nagrody.

Muzeum w Płocku powstało w 1821 r. z inicjatywy Towarzystwa Naukowego Płockiego. Placówka, która od tego czasu zmieniała swe siedziby i nazwy, rozbudowując jednocześnie zbiory i ekspozycje, początkowo historyczne i archeologiczne, jest uznawana za najstarsze muzeum publiczne w Polsce. Od 1963 r. nosi nazwę Muzeum Mazowieckiego.

W 2005 r. placówka przeniosła swą siedzibę z dawnego opactwa benedyktyńskiego do odrestaurowanej, secesyjnej kamienicy w centrum Płocka. Główną część ekspozycji stanowią tam typowe dla przełomu XIX i XX wieku wnętrza mieszkań, oddające klimat epoki secesji, a także zbiory malarstwa, rzeźby i rzemiosła okresu Młodej Polski. Z kolei w pobliskim spichlerzu prezentowane są zbiory etnograficzne i sztuki Dalekiego Wschodu.

W 2006 r. Muzeum Mazowieckie w Płocku podjęło decyzję o rozszerzeniu działalności i stworzeniu stałej wystawy. Ekspozycję „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art deco” otwarto tam we wrześniu 2021 r. Wśród eksponatów z lat 20. i 30. XX wieku można zobaczyć m.in. meble z epoki w stylowych wnętrzach, a także „Martwą naturę” Tamary Łempickiej oraz czerwony kabriolet Jowett z 1926 r.

Obecnie cała kolekcja płockiego Muzeum Mazowieckiego liczy ok. 100 tys. eksponatów. Jedną ze stałych ekspozycji jest tam wystawa „X wieków Płocka”, gdzie oprócz zabytków, w tym z okresu wczesnego średniowiecza, można zobaczyć też makietę o powierzchni prawie 40 metrów kw., przedstawiającą zabudowę miasta z ok. 1800 r.

