Dziś początek egzaminów ósmoklasisty. Na pierwszy ogień język polski RDC 14.05.2024 08:12 Punktualnie o 9:00 uczniowie ósmych klas szkół podstawowych rozpoczną pisanie egzaminów ósmoklasisty. Potrwają trzy dni, a dzisiaj zdający zmierzą się z językiem polskim. Do egzaminów przystąpi 37 tys. uczniów z Mazowsza.

Egzamin ósmoklasisty (autor: Grzegorz Żelazny/Szkoła w Chmurze)

O 9:00 startują egzaminy ósmoklasistów. Test jest obowiązkowy i trzeba go napisać, by ukończyć szkołę podstawową. Nie ma tu progu zdawalności, ale od wyników zależy do jakiej szkoły ponadpodstawowej dostaną się absolwenci podstawówek. Dziś uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego. Na Mazowszu zmierzy się z nim 37 tys. osób.

Nasza reporterka Agnieszka Maruszak zapytała uczniów szkoły Podstawowej nr 3 w Płocku, jak długo się uczyli do egzaminu i któremu z przedmiotów poświęcili najwięcej czasu.



Którego przedmiotu uczniowie boją się najbardziej ?

- Myślę, że matematyki. Ta królowa nauk to jednak jest ta największa bolączka. Zawsze się uczniom wydaje, że polski, to polski, zawsze się coś napisze. Z angielskim większość uczniów nie ma już żadnych kłopotów. Natomiast matematyka, zawsze może być jakieś zadanie, które trochę zaskoczy i myślę, że zawsze jest najtrudniejsza do zdania - powiedziała Marta Marszałek-Pajewska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Płocku.



Największy egzamin na stadionie Legii

Największą grupa ósmoklasistów przystąpi do egzaminu na stadionie Legii w Warszawie. To uczniowie Szkoły w Chmurze. W ławkach zasiądzie aż 1129 uczniów. W ubiegłym tygodniu przestrzeń służyła maturzystom tej samej szkoły.

- Poranek jest bardzo gorący, ponad tysiąc ósmoklasistów już weszło na hale, które postawiliśmy przy Centrum Sportowym Legii - informuje reprezentujący Szkołę w Chmurze Michał Cieśla.

To, co wyróżnia egzamin maturalny od egzaminu ósmoklasisty to zdecydowanie większe zainteresowanie rodziców. Maturzyści w kolejce do wejścia ustawiali się często sami. Ósmoklasistom towarzyszy co najmniej jeden rodzic czy opiekun prawny. To dla nich Szkoła w Chmurze powiększa tzw. strefę rodzica.

- Strefa rodzica pęka w szwach i już za chwilę tutaj rozpocznie się cały program przygotowany dla nich. [...] Mamy czas na to, żeby porozmawiać z rodzicami i całymi rodzinami o tym, co dla nich ważne - tłumaczy Cieśla.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i trzeba go napisać, by ukończyć szkołę podstawową. Nie ma tu progu zdawalności, ale od wyników zależy do jakiej szkoły ponadpodstawowej dostaną się absolwenci podstawówek. Sprawdzianu nie można poprawiać, ale można odwołać się od wyników.

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut i składa się z trzech części - dwie pierwsze sprawdzają czytanie ze zrozumieniem, a trzeci - to dłuższy tekst, który musi napisać zdający.

- Uczeń wybiera jeden z dwóch tematów. Pierwszy to jest rozprawka, drugi to opowiadanie. I w odpowiedni sposób tworzy ten tekst, który musi być nie krótszy niż 200 wyrazów - wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Na napisanie egzaminu zdający będą mieć 120 minut. Jutro sprawdzian z matematyki, a w czwartek - z języka angielskiego.

