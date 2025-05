Co było na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego? [ARKUSZ] RDC 13.05.2025 16:03 We wtorek o godz. 11.30 zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Zdający do wyboru mieli przemówienie o przyjaźni lub opowiadanie o godnym podziwu czynie.

Egzamin ósmoklasisty (autor: UM Warszawa)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO | ARKUSZ

Na wtorkowym egzaminie z języka polskiego ósmoklasiści mieli do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że przyjaźń to rodzaj harmonii potrafiącej połączyć różne charaktery lub opowiadanie o przygodzie przeżytej z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który dokonał czynu godnego podziwu.

Po południu arkusz egzaminacyjny ukazał się na stronie CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Znalazły się w nim zadania zamknięte, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych, jak i otwarte, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. W sumie ósmoklasiści mieli do rozwiązania 19 zadań.

Część odnosiła się do fragmentu lektury "Chłopcy z Placu Broni" Ferenca Molnára opisującego zachowanie Nemeczka po wrzuceniu go do wody. Na jego podstawie uczniowie mieli m.in. scharakteryzować postawę Nemeczka w opisanej sytuacji i uzasadnić, że to on okazał się silniejszy.

Zdający mieli też wybrać spośród lektur obowiązkowych – innych niż "Chłopcy z Placu Broni" – tę, której bohater w sytuacji zagrożenia zachował godną postawę i uzasadnić swój wybór.

Zadania nawiązywały też do fragmentu o przyjaźni w książce "Kto by pomyślał. Filozofia dla młodych umysłów" Anny Vivarelli. Tekst opisywał m.in. trzy rodzaje przyjaźni wyróżnione przez Arystotelesa. Zdający mieli m.in. uzupełnić podane zdania tak, by powstało streszczenie tekstu "Czyim jesteś przyjacielem?".

Do wyboru przemówienie i opowiadanie

W innym zadaniu uczniowie mieli najpierw wskazać, z jakiej lektury pochodził przytoczony fragment tekstu o oswajaniu i zdobywaniu przyjaciół, a następnie na podstawie znajomości całego utworu napisać, co jest niezbędne, aby zyskać przyjaciela.

Mieli też zredagować ogłoszenie informujące o spotkaniu uczniów chętnych do udziału w szkolnym przedstawieniu pt. "Przyjaciel na zawsze" i zachęcić do przyjścia, używając dwóch argumentów, z których co najmniej jeden nawiązywałby do tematyki spotkania.

W ostatnim zadaniu, odwołując się do wybranej lektury obowiązkowej, ósmoklasiści mieli napisać wypracowanie. Pierwszym tematem było przemówienie przekonujące rówieśników, że "przyjaźń między dwiema osobami to rodzaj harmonii, która potrafi połączyć zupełnie różne charaktery".

Temat drugi polegał na napisaniu opowiadania o przygodzie przeżytej z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który dokonał czynu godnego podziwu. Elementem fabuły opowiadania miała być sytuacja przedstawiona na jednej z dwóch ilustracji.

Egzamin z języka polskiego jest jedną z trzech części egzaminu ósmoklasisty. W środę uczniowie będą pisali egzamin z matematyki, a w czwartek z języka obcego nowożytnego.

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać z egzaminu ósmoklasisty, dlatego nie można go nie zdać. Jednak wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej – połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Czytaj też: Międzynarodowe Targi Książki od czwartku w Warszawie. Relacje w Polskim Radiu RDC