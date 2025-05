Dronowy atak Rosji na Ukrainę. Będzie zawieszenie broni?

Wtorek 13 maja to 1074. dzień wojny w Ukrainie. Tylko 10 dronów wypuściła Rosja na Ukrainę ostatniej nocy; wszystkie zostały strącone – powiadomiły we wtorek rano ukraińskie Siły Powietrzne. We wcześniejszym ataku uczestniczyło ponad 100 bezzałogowców. W sobotę Ukraina zaproponowała Rosji wstrzymanie walk na 30 dni od poniedziałku, 12 maja.