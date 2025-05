Rozejm pierwszym krokiem ku zakończeniu wojny w Ukrainie? RDC 11.05.2025 18:02 Zawieszenie broni w walkach między Ukrainą a Rosją będzie pierwszym krokiem ku zakończeniu wojny — oświadczył szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego dobrym znakiem jest to, że Rosja zaczęła myśleć o zakończeniu walk. Niedziela 11 maja to 1072. dzień wojny w Ukrainie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (autor: PAP/Darek Delmanowicz)

„Najpierw 30-dniowe zawieszenie broni, a potem wszystko inne. Rosja nie powinna ukrywać swojego pragnienia kontynuowania wojny za pomocą konstrukcji słownych. Zawieszenie broni jest pierwszym krokiem w kierunku zakończenia wojny i potwierdzi gotowość Rosji do tego, by skończyć z zabijaniem” – napisał Jermak w Telegramie.

W sobotę w Kijowie odbył się szczyt „koalicji chętnych” z udziałem przywódców Polski, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Po rozmowach Zełenski zaproponował Kremlowi rozejm na 30 dni.

W odpowiedzi przywódca Rosji Władimir Putin złożył Ukrainie ofertę wznowienia bezpośrednich rozmów pokojowych bez warunków wstępnych. Według Kremla do takich negocjacji miałoby dojść 15 maja w Stambule.

Zełenski: Rosja w końcu myśli o zakończeniu wojny

To dobry znak, że Rosja zaczęła w końcu myśleć o zakończeniu wojny; oczekujemy, że Moskwa potwierdzi w poniedziałek zawieszenie broni – oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który dzień wcześniej, wraz z przywódcami państw europejskich, zaproponował Kremlowi rozejm na 30 dni.

„To dobry znak, że Rosjanie wreszcie myślą o zakończeniu wojny. Wszyscy na świecie oczekiwali tego od dawna. Pierwszym krokiem do zakończenia wojny jest zawieszenie broni” – napisał Zełenski na platformie X.

„Nie ma sensu kontynuować zabijania nawet przez jeden dzień. Oczekujemy, że Rosja potwierdzi zawieszenie broni - pełne, trwałe i niezawodne - od jutra, 12 maja, a Ukraina jest gotowa do spotkań” – podkreślił.

Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.



Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025

W sobotę Zełenski oświadczył, że strona ukraińska wyraża gotowość do negocjacji pokojowych w jakimkolwiek formacie. Ukraiński przywódca rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem i spotkał się w Kijowie z liderami państw „koalicji chętnych”: Polski, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

„Nasze wspólne stanowisko: natychmiastowe, całkowite i bezwarunkowe wstrzymanie ognia potrzebne jest co najmniej na 30 dni. Proponujemy, by rozpoczęło się ono od poniedziałku (12 maja). Oczekujemy odpowiedzi ze strony Rosji” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy.

„Kiedy nadejdzie wstrzymanie ognia, nastąpi najlepszy czas dla dyplomacji. Ukraina gotowa jest do spotkań i rozmów w jakimkolwiek formacie" – podkreślił Zełenski.

Rozmowy pokojowe

W odpowiedzi przywódca Rosji Władimir Putin zaproponował w niedzielę Ukrainie wznowienie 15 maja w Stambule bezpośrednich rozmów pokojowych bez warunków wstępnych - poinformowały światowe agencje.

Putin podkreślił, że Rosja proponuje bezpośrednie rozmowy z Ukrainą w Stambule w celu „wyeliminowania pierwotnych przyczyn konfliktu” i „przywrócenia długoterminowego, trwałego pokoju”.

„Wielokrotnie proponowaliśmy podjęcie kroków w celu zawieszenia broni. Nigdy nie rezygnowaliśmy z dialogu ze stroną ukraińską. Przypomnę jeszcze raz. To nie my zerwaliśmy negocjacje w 2022 roku. Zrobiła to strona ukraińska” - przekonywał rosyjski przywódca podczas nocnego spotkania z dziennikarzami na Kremlu.

Agencje przypomniały jednocześnie, że 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę, rozpoczynając pełnowymiarową zbrojną agresję. Jesienią 2022 r. Rosja ogłosiła aneksję czterech ukraińskich obwodów: chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego. Ukraiński Krym Rosja anektowała w 2014 r.

W niedzielę rano Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że Rosja wystrzeliła na ten kraj 108 dronów uderzeniowych i bezzałogowców-przynęt.

„Do godz. 9.30 (godz. 8.30 w Polsce) potwierdzono zestrzelenie 60 bezzałogowych samolotów uderzeniowych typu Shahed (i innych typów dronów) na wschodzie, północy, południu i w centrum kraju” – powiadomiono w komunikacie.

