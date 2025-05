41-latek ze wsi Kruki oskarżony o usiłowanie zabójstwa matki

Prokuratura w Ostrołęce skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 41-latka, który usiłował zabić swoją matkę. Do zdarzenia doszło w Wigilię Bożego Narodzenia ubiegłego roku w gminie Olszewo-Borki. Mężczyzna był już skazany za znęcanie się nad 61-latką i miał sądowy zakaz zbliżania się do niej. Za zarzucany mu czyn grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.