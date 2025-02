Miał wykorzystywać niepełnosprawnych i oszukiwać PFRON. Jest akt oskarżenia Alicja Śmiecińska 05.02.2025 16:53 Jest akt oskarżenia przeciwko Kamilowi N., który miał wykorzystywać osoby niepełnosprawne i oszukiwać Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Żołnierz przez pięć lat miał wyłudzić z PFRON-u około 160 tysięcy złotych. — Wprowadzał w błąd fundusz, natomiast w rzeczywistości nie wypłacał on pracownikom wynagrodzenia w całości lub w części — przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce (autor: Google Maps)

Prokuratura w Ostrołęce przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko Kamilowi N. z Terytorialnej Służby Wojskowej. Mężczyzna miał wykorzystywać osoby niepełnosprawne i oszukiwać Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Początkowo oskarżony działał jako osoba uprawniona do reprezentacji „Eventbook” sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce. W marcu 2020 r. został jej prezesem. W spółki imieniu składał do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, nierzetelną i poświadczającą nieprawdę dokumentację” — czytamy w komunikacie prokuratury.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz przekazała, że mężczyzna przez pięć lat miał wyłudzić z funduszu około 160 tysięcy złotych.

— Była to dokumentacja nierzetelna i poświadczająca nieprawdę. Nierzetelne dokumenty dotyczyły wypłaty wynagrodzenia niepełnosprawnym pracownikom. Wprowadzał on w błąd fundusz, natomiast w rzeczywistości nie wypłacał on pracownikom wynagrodzenia w całości lub w części. Kamil N. otrzymany z funduszu pieniądze zatrzymywał dla siebie — poinformowała Łukasiewicz.

Oskarżonemu grozi kara ośmiu lat pozbawiania wolności. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

