Atak na warszawskiej uczelni. 31-latek został uderzony tępym narzędziem w głowę

Atak na warszawskiej uczelni. 31-latek został uderzony tępym narzędziem w głowę/zdjęcie ilustracyjne (autor: Meditrans)

Atak na terenie jednej z prywatnych warszawskich uczelni. Napastnik uderzył 31-letniego mężczyznę tępym narzędziem w głowę.

Rzecznik mazowieckiej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Meditrans Piotr Owczarski poinformował, że poszkodowany początkowo odmówił hospitalizacji.

— Dyspozytor zadysponował zespół ratownictwa medycznego do jednej z uczelni. Tam miał zostać ranny 31-letni mężczyzna. Na miejscu okazało się, że ten człowiek został zaatakowany w potylicę tępym narzędziem. Pacjent odmówił hospitalizacji, zespół odjechał. 10 minut później dyspozytor inny zespół zadysponował pod ten sam adres, tym razem do prywatnego mieszkania. Pod tym mieszkaniem była już policja. Mężczyzna uskarżał się na zawroty głowy, został przywieziony do jednego ze stołecznych szpitali — relacjonuje ratownik.

Stan pacjenta nie zagraża jego życiu.

Sprawca uciekł

Sprawą zajmuje się też policja. Jednak mundurowi na ten moment nie maja oficjalnego zawiadomienia od poszkodowanego.

— Policjanci na miejscu ustalili, że mężczyzna, jak twierdził, został uderzony w głowę. Niemniej jednak nie wiedział, kto był sprawcą. I na chwilę obecną w tej sprawie nie mamy zawiadomienia — mówi Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji.

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

