Piłkarski klasyk na antenie RDC. Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź Miłosz Kuter 13.05.2025 21:24 W najbliższy czwartek Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Zaległy odbędzie się w ramach 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszamy na transmisję tego spotkania na antenie Polskiego Radia RDC.

Legia Warszawa (autor: Legia Warszawa)

Wojskowi mają 50 punktów na koncie i zajmują 5. lokatę w tabeli. Popularni „Widzewiacy” są na 13. miejscu i mają 37 punktów.

Redaktor naczelny portalu Legia.net Marcin Szymczyk uważa, że mecz nie zmieni już wiele w kontekście układu sił, ale dla kibiców to ważne spotkanie.

— Bo to jest cały czas prestiż. Tu będzie podobny ładunek emocjonalny i kibicowski jak w meczu z Lechem. Wiadomo, że to zawsze to będzie pełny stadion. Wiadomo, że Widzew będzie chciał ten mecz wygrać, pokazać się z jak najlepszej strony — mówi Szymczyk.

Zapraszamy na transmisję tego spotkania na antenie Polskiego Radia RDC. Mecz skomentują dziennikarz Miłosz Kuter i ekspert „Magazynu Sportowego” RDC Tomasz Sokołowski. Pierwszy gwizdek w czwartek o 20:30.

