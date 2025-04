Ponad 18 mln zł na remonty i budowę dróg w regionach ostrołęckim i ciechanowskim RDC 23.04.2025 14:43 Ponad 18 mln zł trafiło do samorządów z regionu ostrołęckiego i ciechanowskiego na remonty i budowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podpisał kolejnych 9 umów. W tym roku województwo mazowieckie otrzyma łącznie ponad 301 mln zł na budowę i remonty dróg powiatowych i gminnych.

Ponad 18 mln zł na remonty i budowę dróg w regionach ostrołęckim i ciechanowskim (autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie)

– Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj podpisać kolejne umowy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To już czwarte takie spotkanie, a liczba umów na liście podstawowej wzrasta. Zaczynaliśmy od 75 dofinansowanych inwestycji, a dzisiaj mamy ich 78. Ta liczba będzie się powiększać w miarę uwalniania kolejnych środków po przetargach realizowanych przez samorządy. Widzimy, że oszczędności przetargowe sięgają ok. 10-20 proc. względem tego, co było pierwotnie zakładane – powiedział wojewoda.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały:

gmina miejska Przasnysz – umowa na kwotę ponad 3,6 mln zł na przebudowę drogi gminnej ul. Przemysłowej w Przasnyszu,

miasto Ostrołęka – umowa na kwotę ponad 1,8 mln zł na drugi etap przebudowy ul. Wiejskiej w Ostrołęce z oświetleniem ulicznym,

gmina miejska Ostrów Mazowiecka – umowa na zadanie wieloletnie (dofinansowanie w latach 2025 i 2026) na łączną kwotę ponad 3,1 mln zł na budowę drogi gminnej ul. Piaskowej w Ostrowi Mazowieckiej,

gmina wiejska Czerwin – umowa na kwotę ponad 2,6 mln zł na remont drogi gminnej nr 250319W na odcinku Łady-Mans – Dobki Stare,

gmina wiejska Olszewo-Borki – umowa na kwotę ponad 3,3 mln zł na przebudowę drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Olszewie-Borkach,

gmina wiejska Szulborze Wielkie – umowa na kwotę ponad 690 tys. zł na przebudowę drogi gminnej relacji Świerże – Leśniewek – Leśniewo,

gmina wiejska Przasnysz – umowa na kwotę blisko 735 tys. zł na drugi etap remontu drogi nr 320603W relacji Dobrzankowo – Leszno,

gmina wiejska Lipowiec Kościelny – umowa na kwotę ponad 1 mln zł na trzeci etap przebudowy drogi gminnej nr 230206W Krępa – Kęczewo – Józefowo w gminie Lipowiec Kościelny,

gmina wiejska Szreńsk – umowa na kwotę ponad 1 mln zł na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Kunki.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W ramach funduszu do województwa mazowieckiego w 2025 roku trafi ponad 301 mln zł na budowę, przebudowę i remonty dróg powiatowych oraz gminnych. Długość nowych odcinków dróg objętych wsparciem to prawie 139 km.

Dofinansowaniem objęte zostały 106 zadania, a realizacja 78 z nich rozpocznie się w 2025 roku. Pozostałe 28 inwestycji to zadania wieloletnie, które są kontynuowane.

Łączne dofinansowanie inwestycji, które uwzględniają środki już przekazane (zadania kontynuowane z lat poprzednich), jak i planowane do przekazania tym roku i kolejnych latach, wynosi prawie 460 mln zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019–2024 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego zostało przyznane dofinansowanie na realizację 1583 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie około 2,55 mld zł. Długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem w latach 2019–2024 to ponad 2 091 km. Ponadto, dofinansowaniem objęto podniesienie poziomu bezpieczeństwa na ponad 300 przejściach dla pieszych.

