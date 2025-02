Koniec z wykluczeniem komunikacyjnym? Nowe linie autobusowe w pow. makowskim Alicja Śmiecińska 11.02.2025 07:28 Koniec z wykluczeniem komunikacyjnym powiatu makowskiego – po feriach pojawią się długo wyczekiwane połączenia do Ostrołęki i Ciechanowa. – Uruchamiamy linie międzypowiatowe. Niemalże do każdej miejscowości w powiecie dotrze autobus – zapewnia starosta Makowa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

PKS na Mazowszu (autor: UM Mława)

W przyszłym tygodniu w powiecie makowskim pojawią się nowe linie autobusowe – trzy do Ostrołęki i międzypowiatowe do Ciechanowa.

– Uruchamiamy linie międzypowiatowe. Niemalże do każdej miejscowości w powiecie makowskim dotrze autobus. Dzięki temu będzie można dojechać do miasta powiatowego, a młodzież będzie mogła dojechać do wszystkich ośrodków, gdzie mamy szkoły średnie do Makowa, Różana i Krasnosielca – podaje starosta Makowa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

Powiat makowski na uruchomienie nowych linii otrzymał ponad 3 mln zł dofinansowania od wojewody mazowieckiego.

Jak przyznawali mieszkańcy, po likwidacji Państwowej Komunikacji Samochodowej czuli się wykluczeni – teraz sytuacja ma się poprawić.

