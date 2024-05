Nowa metoda oszustwa „na lekarza”. Seniorka straciła 30 tys. zł RDC 02.05.2024 22:12 Policjanci ostrzegają przed nową metodą oszustwa – tym razem „na lekarza”. Oszuści dzwonią do swoich ofiar i mówią, że bliska im osoba potrzebuje leku lub operacji ratującej życie, która wymaga natychmiastowej opłaty. W ten sposób 83-letnia seniorka z Siedlec straciła 30 tys. zł.

Nowa metoda oszukiwania seniorów (autor: Pixabay)

„Na lekarza” – to nowa metoda oszustwa, przed którą ostrzegają mazowieccy policjanci. Tym razem dzwoni oszust podający się za lekarza i informuje, że bliska nam osoba ciężko zachorowała lub miała jakiś wypadek i pilnie potrzebne są pieniądze na jej leczenie, bo inaczej umrze.

Taka sytuacja spotkała kilka dni temu 83-letnią mieszkankę Siedlec, która chwilę po wyjściu od niej jej syna odebrała telefon od lekarza z oddziału zakaźnego z informacją, że jej syn jest konający, ma straszne duszności i nie wiadomo, czy z tego wyjdzie. Mężczyzna przekazał kobiecie, że na badaniach jest też jej wnuczka z mężem.

Aby jej syn przeżył, niezbędny jest zakup leku ratującego mu życie, który kosztuje 70 000 zł. Gdy kobieta powiedziała, że nie ma takich pieniędzy, zapytano ją, ile ma. Gdy powiedziała, że ma tylko 30 000 zł „lekarz” powiedział, że w takim razie ona zapłaci 30 000 zł, a resztę dopłaci szpital, na co się zgodziła.

Kobieta była zdenerwowana i przestraszona, że jej synowi zagraża niebezpieczeństwo. Po pieniądze zgłosił się do jej miejsca zamieszkania inny „lekarz”, który odebrał kopertę. Po kilku godzinach kobieta zadzwoniła do męża wnuczki, ale ten nie odebrał, więc zadzwoniła do wnuczki, żeby zapytać, co się stało i jak badania. Gdy ta była zaskoczona pytaniami, seniorka dopiero zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa

Jak nie dać się oszukać?

Należy wiedzieć, że zgodnie z informacją przekazaną przez NFZ lekarze czy pielęgniarki nigdy nie dzwonią do rodzin pacjentów i nie proszą o pieniądze oraz że żadna placówka medyczna nie żąda gotówki przez telefon, nawet w przypadku braku ubezpieczenia.

Policja przypomina również, że w przypadku odebrania telefonu z prośbą o przekazanie pieniędzy czy danych najlepiej się rozłączyć i zweryfikować poruszaną kwestię u naszych bliskich lub w instytucji, na którą powołuje się rozmówca.

Każdorazowo takie próby należy zgłaszać na służby.

Czytaj też: Majówka 2024. Jak zabezpieczyć dom przed włamaniem? Policja radzi