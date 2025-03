Taksówką za darmo po Ostrołęce? Rusza specjalny program skierowany do seniorów

W Ostrołęce rusza „Taksówka dla Seniora”. Jest to program skierowany do osób, które ukończyły 70. rok życia, a także osób w wieku 65–70 lat posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Dzięki darmowym przejazdom będzie można dojechać do urzędów, placówek medycznych i na cmentarze miejskie. Start programu zaplanowano na 1 kwietnia.