Legia Training Center w Noc Muzeów. Wiemy, co zobaczą zwiedzający Mikołaj Cichocki 04.05.2024 09:21 Legia Training Center – najnowocześniejszy ośrodek treningowy w Europie Środkowej i drugi dom Legii Warszawa w Książenicach – odsłoni swoje tajemnice dla zwiedzających w Noc Muzeów, 18 maja w godzinach 16:00–22:00.

6 LTC po raz pierwszy w Noc Muzeów (autor: RDC)

Legia Training Center dołącza do Nocy Muzeów i zaprasza 18 maja na wyjątkowe zwiedzanie. W godz. 16:00–22:00 będzie można odwiedzić najnowocześniejsze centrum treningowe w Europie Środkowej i poznać Drugi Dom Legii Warszawa w Książenicach. Wejście jest bezpłatne. Nowoczesne laboratorium medyczne, 8 pełnowymiarowych boisk czy sale lekcyjne dla młodszych zawodników – to wszystko i wiele więcej zobaczą zwiedzający.

– Legia Training Center to nie tylko osiem pełnowymiarowych boisk. To także to wszystko, co dzieje się w środku budynku na przykład rehabilitacja, która przebiega między innymi na basenie i w strefie SPA, czy możliwość treningu na hali sportowej – mówi Jakub Myszkorowski z Legia Training Center.

Istotnym elementem ośrodka jest Legia Lab, czyli nowoczesne laboratorium medyczne.

– To nasz ośrodek badawczo rozwojowy. Legia Lab pozwala nam na to, abyśmy na miejscu byli w stanie sprawdzić stopień zmęczenia, przygotowania, podatności na uraz i odpowiednio dostosować trening zawodników – tłumaczy Myszkorowski.

O tym, co przygotowano dla zwiedzających przekonał się nasz reporter Mikołaj Cichocki.

Zwiedzanie Legia Training Center

Podczas zwiedzania Legia Training Center z przewodnikiem będzie można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, takich jak:

Ile treningów odbywa się w Legia Training Center w ciągu roku?

Co zamieszczono na 15 hektarach zagospodarowanej przestrzeni?

Ile sportowych tajemnic skrywa 9000 m² użytkowej powierzchni w ultranowoczesnym budynku?

Kogo można spotkać na patio na dachu?

Ile pełnowymiarowych boisk znajduje się w ośrodku?

Jak duża jest hala sportowa?

Czym zajmujemy się w Legia LAB?

Jak dojechać do Legia Training Center?

Wybierając się na Noc Muzeów do Legia Training Center najlepiej postawić na samochód. Dojazd do Książenic z centrum Warszawy zajmuje około 30 minut. Osobom niezmotoryzowanym polecamy skorzystać z Kolei Mazowiecki (R1), które dojeżdżają na stację Brwinów, skąd można dostać się do Książenic autobusem linii 23.

Więcej szczegółów dostępne jest na stronie https://biznes.legia.com/ltc/

