Ekspert po meczu Legia - GKS: u Wojskowych widać już automatyzmy Tomasz Sokołowski 28.10.2024 10:44 W Legii widać już automatyzmy - ocenia ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski. Wojskowi zwycięstwem z GKS-em Katowice kontynuują serie spotkań bez porażki. Wczoraj pokonali u siebie śląski zespół 4-1 w 13. kolejce Ekstraklasy. Tym samym podopieczni Goncalo Feio są niepokonani od siedmiu spotkań.

Ekspert sportowy po meczu Legia Warszawa - GKS Katowice: u Wojskowych widać już automatyzmy (autor: PAP/Leszek Szymański)

Legia Warszawa wygrała w niedzielę z GKS Katowice w meczu 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Spotkanie przy Łazienkowskiej skończyło się wynikiem 4:1. Rozgrywki ocenił ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski.

- Mecz z popularną „Gieksą” pokazał , że drużyna w końcu zrozumiała pomysł na grę Portugalczyka - wskazał. - Czy jest ta płynność i przejście z tego czy innego systemu na to, jak chcemy grać w poszczególnych fazach spotkania. Widać, widać już to. Automatyzmy plus dobra gra defensywna - wskazał.



Beniaminek z Katowic rozpoczął odważnie i bez respektu dla faworyzowanych gospodarzy. I to GKS stworzył pierwsze groźne sytuacje, ale strzały Słowaka Adama Zrelaka i Adriana Błąda obronił Kacper Tobiasz.

Zgodnie z powiedzeniem, że "do trzech razy sztuka" goście wreszcie dopięli swego - w 25. minucie po rzucie różnym Estończyk Marten Kuusk przedłużył dośrodkowanie Bartosza Nowaka, a zamykający akcję Zrelak z bliska posłał głową piłkę do siatki.

Prowadzeniem katowiczanie cieszyli się trzy minuty. Po dośrodkowaniu Radovana Pankova niezbyt precyzyjnie uderzył piłkę Ryoya Morishita, ale Japończykowi wyszło z tego idealne podanie, które z bliska na wyrównującego gola zamienił Steve Kapuadi.

Tuż przed przerwą legioniści zdobyli drugiego gola - składną akcję i dokładne zagranie Portugalczyka Rubena Vinagre'a sfinalizował Kacper Chodyna.

"Gol do szatni" jakby podciął skrzydła ekipie trenera Rafała Góraka, która w drugiej połowie nie przypominała drużyny z początku spotkania.

Prowadzenie miejscowych w 50. minucie powinien podwyższyć zamykający akcję Marca Guala wślizgiem Chodyna, lecz chybił z dwóch metrów. To jednak tylko zwiastowało jeszcze większe kłopoty gości.

W 61. minucie w pole karne zagrał Wojciech Urbański, przed bramkę Dawida Kudły kopnął Chodyna, a tam nieporadnie interweniujący Artur Jędrych skierował piłkę do własnej bramki. Cztery minuty później było już 4:1 - Rafał Augustyniak zdecydował się na uderzenie z dystansu, a piłka po odbiciu się od wystawionej pięty Lukasa Klemenza zmyliła golkipera GKS.

Chwilę później gospodarze byli bliscy piątego trafienia, ale po bombie Morishity na przeszkodzie stanęła poprzeczka. Później jeszcze do siatki posłał piłkę rezerwowy Tomas Pekhart, ale ze spalonego, i emocje się skończyły. W końcówce oba zespoły czekały już na ostatni gwizdek sędziego, a Karol Arys im uczynił zadość i nie przedłużył spotkania nawet o jedną minutę.

W czwartek Legia zmierzy się z Miedzią Legnica w meczu 1/16 Pucharu Polski. To spotkanie rozpocznie się w Legnicy o 20:30.

