Autobusy kursują za krótko po meczach Legii? ZTM odpowiada na uwagi kibiców Joanna Tarkowska-Klinke 18.03.2025 17:51 Przy późno kończących się meczach decyzje ws. komunikacji miejskiej zapadają na bieżąco - Zarząd Transportu Miejskiego odpowiada na uwagi zgłaszane przez kibiców. Po ostatnim spotkaniu Legii Warszawa z Molde wielu wskazywało na problemy z powrotem do domów. Mecz zaczął się o godzinie 21, a do rozstrzygnięcia była potrzebna dogrywka. Gdy kibice wyszli ze stadionu przy Łazienkowskiej, nie jeździło już metro ani dzienne autobusy.

Legia Warszawa (autor: Legia Warszawa/X)

Na ich uwagi odpowiedział Zarząd Transportu Miejskiego. Jak powiedział nam rzecznik Tomasz Kunert, obsługa komunikacyjna meczów przy Łazienkowskiej jest uzgadniana z organizatorem i w razie potrzeby wysyłane są dodatkowe autobusy.

— Do obsługi linii 131 i 162 wysyłamy dodatkowe wozy i uruchamiamy specjalną linię 911 do rozwozu kibiców po meczu — mówi rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

Czwartkowy mecz obsługiwało 11 dodatkowych autobusów.

— Kursowanie ich było wydłużone do momentu, do kiedy zakończył się mecz łącznie z dogrywką. Decyzje zapadały na bieżąco, były one wprowadzane w życie przez nasz nadzór ruchu — wskazał Kunert.

Kolejny mecz w Lidze Konferencji Legia gra 10 kwietnia z Chelsea. To spotkanie zaplanowano na wcześniejszą godzinę - na 18.45.

