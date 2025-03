El. MŚ 2026. R. Lewandowski przed meczem z Litwą: Musimy odzyskać pewność siebie RDC 17.03.2025 19:37 Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski przyznał przed najbliższymi meczami eliminacji mistrzostw świata z Litwą i Maltą w Warszawie, że te spotkania mogą dodać kadrze pewności siebie. – Czego być może nam ostatnio brakowało – zaznaczył.

Robert Lewandowski (autor: PAP/Leszek Szymański)

W piątek na PGE Narodowym piłkarska reprezentacja Polski meczem z Litwą rozpocznie kwalifikacje do mistrzostw świata 2026. Trzy dni później na tym samym stadionie Biało-Czerwoni zmierzą się z Maltą.

– Nie ma co ukrywać, że ostatnie wyniki nie były takie, jakie byśmy sobie wyobrażali (Polska spadła jesienią z najwyższej dywizji Ligi Narodów – przyp. red.). Mecze eliminacyjne rządzą się jednak swoimi prawami. Rozpoczęcie tych eliminacji będzie bardzo ważne. Te mecze mogą nam dać powiew świeżości i możliwość nabrania pewności siebie, czego może brakowało nam w ostatnich spotkaniach – powiedział kapitan drużyny Robert Lewandowski na konferencji prasowej w Warszawie, otwierającej zgrupowanie kadry.

– Na pewno Litwa i Malta to rywale, którzy będą chcieli dobrze się bronić, przeszkadzać nam i próbować wyprowadzić kontry. Musimy być na to gotowi i przystąpić do tych meczów z optymalnym nastawieniem. Strzelić gola i iść za ciosem. Czasami potrzeba trochę cierpliwości, ale jeżeli zagramy to, co chcemy, będziemy mogli zwyciężyć. Musimy też dobrze bronić, aby przeciwnik nawet przez chwilę nie mógł pomyśleć, że może nam zagrozić – dodał napastnik Barcelony.

Przede wszystkim dobro drużyny

Lewandowski zdobył dotychczas 84 bramki w reprezentacji, więc do „setki” brakuje mu już całkiem niewiele. Czy to jego cel na najbliższe miesiące, a może nawet lata w kadrze?

– Powiem szczerze, że kiedy usłyszałem teraz o liczbie 100 goli, to zrobiło się to kuszące. Nie powiem, że nie... Oczywiście to nie będzie łatwe, zdaje sobie sprawę. To jest tylko i aż 16 bramek. Moim priorytetem zawsze było jednak dobro drużyny. Jeśli przy okazji moje indywidualne umiejętności zdobywania bramek czy asystowania pomogą, to zawsze jest coś fajnego – przyznał.

– Na dziś nie myślałem jednak o żadnym indywidualnym celu i wyzwaniu. Sto goli, na pewno to zawsze brzmi wspaniale. Ale teraz skupiam się na meczach eliminacyjnych i na tym, żeby drużyna zaczęła funkcjonować dużo lepiej. Żeby szła do przodu i aby ten kierunek był właściwy. Wydaje mi się, że jeżeli reprezentacja będzie lepiej funkcjonować, to na pewno i mi będzie łatwiej zdobywać bramki, a wtedy można pomyśleć o konkretnej liczbie goli – dodał.

W niedzielny wieczór Lewandowski zdobył bramkę dla Barcelony w szlagierowym meczu z Atletico w Madrycie. Jego zespół przegrywał już 0:2, ale dzięki imponującej końcówce zwyciężył 4:2 i znów jest liderem hiszpańskiej ligi.

– Jak się czuję po tym meczu? Na pewno niewyspany. Wróciliśmy o 3 w nocy do Barcelony, a musiałem rano wylecieć do Polski, więc za dużo nie pospałem. Mam zamiar to dzisiaj nadrobić. A jeśli chodzi o samopoczucie, to na pewno taki mecz daje pozytywnego kopa i siłę. Z 0:2 wyciągnęliśmy przecież na 4:2. To na nam doda jeszcze większej pewności siebie na kolejne tygodnie. Fajnie przyjechać na zgrupowanie reprezentacji właśnie po takim zwycięstwie – powiedział 36-letni napastnik.

MŚ 2026 – eliminacje

W grupie G eliminacji mistrzostw świata rywalizować będą jeszcze Finlandia oraz przegrany z ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Narodów między Hiszpanią i Holandią.

Kogo Lewandowski wolałby za rywali wylosowanych z pierwszego koszyka – Hiszpanów czy Holendrów?

– Mamy jeszcze trochę czasu do meczów z jedną czy drugą z tych drużyn. Poczekajmy kilka dni i będziemy wiedzieć, z kim zagramy. Ale zanim w ogóle zaczniemy o tym myśleć, skupmy się na wcześniejszych spotkaniach. Teraz z Litwą i Maltą, a w czerwcu z Finlandią. To jest dla nas teraz najważniejsze. Jak wspomniałem, musimy odzyskać pewność siebie i automatyzmy w grze. Żebyśmy wiedzieli, jak się poruszać w ataku pozycyjnym i przy rozgrywaniu piłki przez przeciwnika – podkreślił kapitan reprezentacji Polski.

